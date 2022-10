EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Kooperation/Immobilien

DEFAMA rüstet sich für beschleunigtes Wachstum



26.10.2022 / 09:58 CET/CEST

• Objektverwaltung wird an einen erfahrenen Partner ausgelagert

• Fokussierung auf Weiterentwicklung des Portfolios ("Asset Management")

• Aufstellung für deutlich erhöhte Anzahl an Transaktionen





Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) stellt sich organisatorisch neu auf, um die sich abzeichnenden Chancen aus dem Marktumfeld für ein beschleunigtes Wachstum nutzen zu können. Dazu wurde eine Kooperation mit der HEICO Property Partners GmbH, Wiesbaden, geschlossen, um schrittweise die Verwaltung aller Bestandsobjekte auszulagern. Die HEICO Group ist seit über 20 Jahren im Property Management aktiv, mit acht Standorten deutschlandweit aufgestellt und verwaltet 430 Objekte - zwei Drittel davon Handelsimmobilien - mit einem Wert von mehr als 6 Milliarden Euro.



Die Zusammenarbeit ermöglicht es DEFAMA, sich künftig auf die reine Weiterentwicklung des Portfolios zu konzentrieren. Während HEICO verwaltende Aufgaben wie Wartung und Instandhaltung, Mängelbearbeitung, Betriebskostenabrechnungen und Mahnwesen übernimmt, verbleiben wertschöpfende Themen wie Vermietung, Umbaumaßnahmen sowie An- und Verkauf von Objekten vollständig bei DEFAMA.



"Durch die neue Aufstellung rüsten wir uns organisatorisch dafür, eine erhöhte Zahl an Transaktionen abwickeln zu können", erklärt Matthias Schrade, Vorstand der DEFAMA. "Wir wollen die Chancen des geänderten Marktumfelds nutzen. Neben einer soliden Finanzierungsstruktur - die Zinsbindung unserer Bankdarlehen lag per 30.6. im Schnitt bei 6,5 Jahren - gehört dazu die Fähigkeit, in kurzer Zeit wesentlich mehr Objekte in die Verwaltung zu übernehmen. Gemeinsam mit HEICO sind wir hierzu künftig in der Lage."



Das Bestandsportfolio von DEFAMA umfasst derzeit 62 Objekte mit annualisierten Jahresnettomieten von rund 20 Mio. Euro. Davon wurden die ersten 24 Objekte bereits an HEICO übergeben. Bis Anfang des kommenden Jahres soll die Übergabe aller Immobilien abgeschlossen sein. Für DEFAMA ist die Kooperation ein wichtiger Baustein, um die soeben erhöhte Mittelfristplanung zu erreichen.





Über die Deutsche Fachmarkt AG



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.





Kontaktadresse



DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin



Internet: www.defama.de





Ansprechpartner



Matthias Schrade



Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

Fax: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 2

Mail: schrade@defama.de







26.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

