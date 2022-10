Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Vaudoise-Gruppe unterstützt das Schweizer Nachwuchstalent Céline Naef



26.10.2022 / 10:01 CET/CEST





Lausanne, 26. Oktober 2022 - Die Gruppe Vaudoise Versicherungen, Main Partner Nachwuchs von Swiss Tennis, unterstützt die Schweizer Tennishoffnung Céline Naef. Die 17-jährige Spielerin aus Feusisberg im Kanton Schwyz liegt momentan auf dem 6. Platz des ITF-Junior-Rankings. Mit Céline Naef und Dominic Stricker hat die Vaudoise jetzt - wie 2021 angekündigt - neben ihrem Engagement für den Schweizer Tennisnachwuchs bei allen Schweizer Junior-Turnieren ein eigenes Botschafter-Team im Einsatz.

Die Vaudoise-Gruppe unterstützt ab sofort Céline Naef in ihrer jungen Karriere als Tennisspielerin. Céline Naef belegt aktuell Platz 6 im Junior-Ranking der ITF World Tennis Tour. Vor zwei Wochen gewann die erst 17-Jährige bei den Profis das ITF-Turnier von Reims (FRA). Eine Woche später schlug die Schwyzerin, erneut in Frankreich, bereits wieder zu. In Cherbourg-en-Cotentin gewann Céline erstmals überhaupt ein mit 25 000 Dollar dotiertes ITF-Turnier, was einem Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere gleichkommt.



Ihre Mutter, Sandra Huber Naef, weckte bei Céline die Freude an der Bewegung und am Spielen. Sie ist nach wie vor die wichtigste Bezugsperson in ihrem Team. Mit sechs Jahren trat Céline in die renommierte Tennisschule von Melanie Molitor, der Mutter von Martina Hingis, in Wollerau im Kanton Schwyz ein. Bis 2019 wurde Céline Naef dort ausgebildet und vielseitig gefördert. Seither wird sie von einem kleinen, feinen Team betreut. Die meiste Zeit trainiert Céline Naef im Nationalen Leistungszentrum von Swiss Tennis in Biel. Céline Naef: «Es ist ein grossartiges Gefühl, zu wissen, dass die Familie, ein super Team und ein so wichtiger Partner wie die Vaudoise-Gruppe hinter einem steht und einen auf seinem Weg begleitet und unterstützt!».



Wie letztes Jahr angekündigt, wird Céline Naef neben Dominic Stricker die zweite Botschafterin der Vaudoise-Gruppe. Der 20-jährige Berner ist ebenfalls eine grosse Hoffnung des Schweizer Tennissports und liegt derzeit auf Platz 129 in der ATP-Rangliste. Diesen Sommer sicherte er sich seinen dritten Challenger-Titel bei den Zug Open. 2020 gewann er das Junior-Turnier von Roland-Garros.



Die Vaudoise-Gruppe setzt sich langfristig für junge Tennistalente ein



Seit Anfang dieses Jahres ist die Vaudoise-Gruppe Main Partner Nachwuchs von Swiss Tennis. Der Schweizer Versicherer unterstützt alle Tennis-Events für Kinder und Jugendliche von 5 bis 18 Jahren und übernimmt das Namenssponsoring: Vaudoise Kids Tennis, Vaudoise Team Cup, Vaudoise Junior Cup, Vaudoise Junior Interclub und Vaudoise Junior Champion Trophy. Die Vaudoise ist zudem Tie Sponsor der in der Schweiz stattfindenden Davis-Cup- und Billie-Jean-King-Cup-Spiele.



