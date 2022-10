Der Millennium-Technologiepreis 2022 geht an den Professor Martin Green von der Universität Neusüdwales, Australien. Die Jury setzt die PERC-Solarzelle damit in eine Reihe mit der Erfindung des World Wide Web. Mit dem Millenium Technologiepreis würdigt die Jury Greens führende Rolle in der Entwicklung der Zelle mit passivierter Emissionselektrode und Rückseite (Passivated Emitter and Rear Cell, PERC). Der Preis ist mit einer Million Euro dotiert und wird alle zwei Jahre verliehen. Als erster Preisträger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...