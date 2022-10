Die MHP Hotel AG habe nach Darstellung von SMC-Research im dritten Quartal fast den Gesamtumsatz von 2021 erreicht. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski rechnet auch für das vierte Quartal mit der Fortsetzung der dynamischen Entwicklung und sieht die Aktie derzeit deutlich unterbewertet.

Mit den Umsatz- und hotelwirtschaftlichen Performancezahlen zum dritten Quartal habe MHP den guten Eindruck aus dem ersten Halbjahr bestätigen können. Angefeuert von der Erholung der Reisetätigkeit, der Erhöhung der durchschnittlichen Zimmerpreise und der Verschiebung der Hotelstruktur in Richtung Luxus habe sich der Quartalsumsatz gegenüber dem zweiten Vierteljahr um 16 Prozent und gegenüber dem Vorjahr sogar um 136 Prozent auf 32,5 Mio. Euro erhöht. Damit habe MHP in den drei Monaten Juli bis September fast genauso viel umgesetzt wie im gesamten Geschäftsjahr 2021.

Auf der Grundlage dieser Dynamik und der sich bereits abzeichnenden Buchungslage für November und Dezember habe MHP die eigene Umsatzprognose in Richtung des oberen Endes der bisherigen Spanne, also in Richtung 100 Mio. Euro, konkretisiert. Die Analysten hatten schon bisher mit dieser Größenordnung (97,5 Mio. Euro) kalkuliert und haben ihre Schätzungen unverändert gelassen. Unsicherheit sehen die Analysten weiter auf der Ergebnisseite, weil derzeit noch nicht absehbar sei, ob die staatlichen Corona-Hilfen für Q1 2022 noch rechtzeitig ergebniswirksam verbucht werden können und in welchem Umfang die Energiepreise die GuV belasten werden. Allerdings haben die Analysten diese Aspekte schon in unserem letzten Comment berücksichtigt - nach ihrer Einschätzung im ausreichenden Ausmaß.

Das Kursziel für die MHP-Aktie sieht SMC-Research deswegen unverändert bei 3,80 Aktie, was angesichts der aktuellen Börsenbewertung ein sehr hohes Kurspotenzial von über 200 Prozent signalisiere. Dieses sehen die Analysten durch die letzten Zahlen untermauert und bekräftigen auf dieser Basis das Urteil "Speculative Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.10.2022 um 10:25 Uhr)

