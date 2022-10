EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Corporate News DEAG übernimmt Mehrheit an irischer Ticketing-Plattform tickets.ie Berlin, 26. Oktober 2022 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") setzt ihren internationalen Expansionskurs erfolgreich fort und baut ihren starken Ticketing-Bereich weiter aus. Über ihre britische Tochtergesellschaft MyTicket Services Ltd erwirbt die DEAG eine Mehrheitsbeteiligung an dem irischen Unternehmen Oshi Software Limited ("Oshi"), Betreiber der Ticketing-Plattform tickets.ie. John O'Neill, Gründer und Geschäftsführer von Oshi, bleibt als Anteilseigner am Unternehmen beteiligt und wird die Gesellschaft langfristig weiterführen. Mit der Akquisition baut die DEAG den Anteil von Dritt-Content im Ticketing wie geplant weiter aus. Darüber hinaus baut die DEAG mit dieser Beteiligung ihre Geschäftsaktivitäten in Irland deutlich aus. Synergieeffekte erwartet das Unternehmen unter anderem durch den Vertrieb von Tickets für Veranstaltungen von Singular Artists. Der Konzert- und Eventveranstalter wurde im Herbst 2020 in Irland von der DEAG gemeinsam mit renommierten Partnern gegründet und veranstaltet jährlich rund 300 Live-Events in Irland und Nordirland. Die DEAG strebt in den kommenden Jahren an, über 8 Mio. Eintrittskarten pro Jahr über die eigenen Ticketing-Plattformen zu vertreiben und ihre Position als etablierter Vertriebskanal in ihren Kernmärkten Deutschland und Großbritannien nicht nur im Bereich Konzerte und Events, sondern auch bei Sport und Ausstellungen weiter auszubauen. tickets.ie wurde 2004 gegründet und gehört seit fast zwei Jahrzehnten zu den führenden unabhängigen Ticketing-Anbietern für Dritt-Content im Bereich Live Entertainment in Irland. Das Unternehmen deckt über die größten Veranstaltungen in Irland bis zu kleinen intimen Club-Shows die gesamte Bandbreite im Ticketing ab. Seit der Gründung hat das Unternehmen mit über 1.000 Veranstaltern und Veranstaltungsorten zusammengearbeitet und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Live-Entertainment-Branche und über ein internationales Netzwerk zu Event-Veranstaltern und Künstlern. tickets.ie ist in Irland eine etablierte Größe im Ticketing-Markt und hat im Laufe der vergangenen Jahre Millionen Besuchern mit ihren Tickets unvergleichliche Erlebnisse beschert. Damit ist tickets.ie eine hervorragende Ergänzung zu den DEAG-eigenen Ticketing-Plattformen myticket und gigantic.com. Prof. Peter L.H. Schwenkow, CEO der DEAG: "Der Bereich Ticketing ist der am schnellsten wachsende Geschäftsbereich der DEAG und ein wichtiger Ergebnistreiber. Gerade nach Abklingen der Corona-Pandemie verzeichnen wir eine massiv anziehende Nachfrage nach Tickets für physische Events. Wir verfügen mit unseren eigenen Plattformen bereits über eine starke internationale Marktstellung und bauen unsere Position nun weiter aus. Auch der Ticketing-Markt in Irland zeigt starke Wachstumsraten. Mit myticket.ie und tickets.ie verfügen wir hier über zwei starke unabhängige Plattformen für Dritt-Content, die eine hervorragende Ergänzung zu unserem Ticketing-Portfolio bilden." John O'Neill, Gründer und CEO von Oshi, freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem der führenden Live-Entertainment-Veranstalter in Europa: "Wir sehen diese Vereinbarung mit DEAG, Kilimanjaro und Singular Artists als eine neue Ebene unserer Partnerschaft und Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf die enge und spannende Zusammenarbeit mit der DEAG und werden so sicherstellen, dass all die großartigen Künstler das größtmögliche Publikum erreichen." Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 15 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events. Gegründet 1978 in Berlin, sind die Kern-Geschäftsfelder der DEAG heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Arts+Exhibitions und das Ticketing. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions bilden elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Vor Beginn der COVID-19-Pandemie wurden für über 4.000 Veranstaltungen mehr als

5 Mio. Tickets jährlich umgesetzt - ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen "myticket" und "gigantic.com" für eigenen und Dritt-Content. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist die DEAG hervorragend im Markt positioniert. Investor & Public Relations

