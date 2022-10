European Lithium Limited hat eine Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss mit Sizzle Acquisition Corp., einer an der Nasdaq notierten US-amerikanischen Zweckgesellschaft (Spac), abgeschlossen, wie European Lithium mitteilt. Dabei will European Lithium seine Beteiligung am Lithiumprojekt Wolfsberg verkaufen und mit Sizzle über ein neu gegründetes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen namens "Critical Metals Corp" fusionieren. Die Gesellschaft wird voraussichtlich an der Nasdaq notieren, heißt es in einer Mitteilung. Nach Abschluss der Transaktion werden Stammaktien von Critical Metals im Wert von 750 Mio. Euro ausgegeben, was einer Beteiligung von etwa 80 Prozent an dem zusammengeschlossenen Unternehmen entspricht. ...

