BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 19 (38) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR REMY COINTREAU AUF 257 (325) EUR - 'OVERWEIGHT'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR REMY COINTREAU AUF 155 (190) EUR - 'UNDERPERFORM'DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR ORANGE AUF 12 (13) EUR - 'KAUFEN'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 117 (112) EUR - 'NEUTRAL'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR REMY COINTREAU AUF 200 (220) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 7,30 (9,00) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 78 (81) CHF - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 2,90 (3,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 20,70 (20) CHF - 'OVERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 20 (19) CHF - 'OUTPERFORM' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 105 (102) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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