Bei den privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen sanken die Wertschwankungsreserven im dritten Quartal 2022 laut dem am Mittwoch von Swisscanto veröffentlichten Pensionskassenmonitor um durchschnittlich 3,3 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent.Zürich - Die Verwerfungen an den Finanzmärkten und Kursverluste etwa bei Aktien oder Bonds haben den Schweizer Pensionskassen im dritten Quartal weiter zugesetzt. Die Folge sind sinkende Reserven und Deckungsgrade. Bei den privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen sanken die Wertschwankungsreserven im dritten Quartal 2022 laut dem am Mittwoch von Swisscanto veröffentlichten Pensionskassenmonitor um...

