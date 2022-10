Der Automobilzulieferer Magna International investiert mehr als 500 Millionen US-Dollar in zwei neue Produktionsstandorte und die Erweiterung eines bestehenden Werks im US-Bundesstaat Michigan. Ein wichtiger Kunde für die eMobility-Komponenten ist General Motors. Das Unternehmen erweitert sein Werk in St. Clair (Batteriegehäuse) und eröffnet neue Werke in Shelby Township (Antriebsstrang) und Detroit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...