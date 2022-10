BIOCORP (FR0012788065 ALCOR Eligible PEA-PME) (Paris:ALCOR), ein französisches Unternehmen, das auf das Design, die Entwicklung und die Herstellung innovativer medizinischer Geräte spezialisiert ist, gibt die Unterzeichnung einer Partnerschaftsvereinbarung mit Novo Nordisk für die Vermarktung von Mallya, zunächst in Japan, bekannt.

Diese neue Vereinbarung stärkt die Partnerschaft zwischen Novo Nordisk und BIOCORP, die sich auf die Entwicklung des im September 2021 angekündigten Produkts Mallya konzentriert. Während sich diese erste Entwicklungsvereinbarung nur auf Marken im Insulinbereich bezog, wurde Anfang dieses Jahres ein weiterer Therapiebereich aufgenommen, in dem Novo Nordisk präsent ist.

Mallya (ein nichtmedizinisches Gerät in Japan) ist ein intelligenter Sensor, der direkt an den Novo Nordisk FlexTouch-Insulinpens angebracht wird. Mallya wird es Diabetes-Patienten, die FlexTouch-Pens verwenden, ermöglichen, die täglichen Insulininjektionsdaten wie die Anzahl der Insulineinheiten, das Datum und die Uhrzeit automatisch zu erfassen und aufzuzeichnen. Dank einer mobilen Anwendung, die mit Mallya verbunden ist, können die Patienten ihre Injektionshistorie verfolgen und ihre Behandlung in Echtzeit verfolgen. Mallya ist kompatibel mit allen Novo Nordisk FlexTouch-Insulinpens.

Gemäß der Vereinbarung wird Novo Nordisk Mallya ab der ersten Hälfte des Jahres 2023 in Japan vermarkten.

"Anfang dieses Jahres haben wir in Japan die ersten intelligenten Insulinpens eingeführt (NovoPen 6 und NovoPen Echo Plus). Allerdings verwenden die meisten unserer Patienten in Japan heute Insulin mit FlexTouch. Daher freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit BIOCORP, dem Hersteller und Importeur von Mallya, um noch mehr Patienten die digitale Gesundheit zu ermöglichen", sagte Kasper Bødker Mejlvang, Präsident und Representative Director von Novo Nordisk Pharma, über die Vereinbarung.

Intelligenter Insulinpen: ein Sammelbegriff für Insulinpens, die automatisch Insulindosierungsdaten (Zeit, Menge) aufzeichnen und die Daten drahtlos an mobile Apps usw. übertragen können, die auf dem Smartphone des Benutzers installiert sind1

"Wir sind sehr stolz auf diese Markteinführung in Japan durch unseren Partner Novo Nordisk. Japan gehört zu den führendenLändern bei der Verwendung von Geräten zur Diabetesbehandlung und -überwachung. Dies ist ein natürlicher Markt mit großem Potenzialfür Mallya. Zusätzlich zu dieser Markteinführung freuen wir uns, dass unsere Beziehung zu Novo Nordisk in einem weiteren therapeutischen Bereich verstärkt wird", sagte Eric Dessertenne, CEO von BIOCORP.

ÜBER BIOCORP

BIOCORP ist als Experte für die Entwicklung und Herstellung von medizinischen Geräten und Verabreichungssystemen bekannt und nimmt heute dank Mallya eine führende Position auf dem Markt für vernetzte medizinische Geräte ein. Dieser intelligente Sensor für Insulin-Injektionspens erlaubt eine zuverlässige Überwachung der injizierten Dosis und sorgt so für eine bessere Adhärenz bei der Behandlung von Patienten mit Diabetes. Mallya ist seit 2020 auf dem Markt und stellt die Speerspitze des BIOCORP-Produktportfolios für innovative vernetzte Lösungen dar. Das Unternehmen beschäftigt 74 Mitarbeiter. BIOCORP ist seit Juli 2015 an der Euronext notiert (FR0012788065 ALCOR).

Weitere Informationen finden Sie unter www.biocorpsys.com.

