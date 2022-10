Die Stimmungslage der Unternehmen in Deutschland hat sich im Oktober etwas stabilisiert Das Geschäftsklima erreichte in der aktuellen ifo-Umfrage 84,3 Punkte. Das sind 0,1 Zähler weniger als im September. Während sich die Beurteilung der aktuellen Lage bei den befragten Unternehmen erneut leicht verschlechterte, haben die Geschäftserwartungen etwas zugelegt. Eine Trendwende ist trotzdem nicht in Sicht. ...

