NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Umsatz des Reifenherstellers im dritten Quartal sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei der erwartete Free Cash Flow für das Gesamtjahr deutlich gesenkt worden. Kostendisziplin und günstige Bewertung sprächen allerdings für den Titel./mf/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 17:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 17:37 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR001400AJ45

MICHELIN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de