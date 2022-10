Jena (ots) -Online-Shopping erfreut sich großer Beliebtheit: 78 Prozent der Schweizer kaufen mindestens einmal monatlich im Internet ein (Quelle: HWZ, Post), 58 Prozent der Österreicher und 75 Prozent der Deutschen haben in den letzten drei Monaten im Netz geshoppt (Quelle: Eurostat). Ob Lebensmittel, Möbel oder Elektroartikel: Anwender gehen immer häufiger online auf Einkaufstour. Neben der großen Auswahl lockt vor allem die bequeme Möglichkeit, jederzeit von zu Hause aus zu bestellen - Ladenöffnungszeiten gibt es schließlich nicht. Ebenso entfallen Parkplatzprobleme sowie lange Warteschlangen vor den Kassen. Mit seiner aktuellen Produktgeneration schützt ESET den digitalen Einkauf ohne Wenn und Aber. Dazu gehören eine Reihe neuer und optimierter Funktionen, die den Datenschutz und die Privatsphäre erhöhen, den Router noch besser absichern, Brute-Force-Angriffe verhindern und Internet-Browser dank des "Secure All Browser"-Modus schützen. Die Produktsuite umfasst auch eine Integration mit der Intel Threat Detection Technology, um den Schutz vor Ransomware zu erweitern. ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security und ESET Smart Security Premium sind ab dem 25. Oktober 2022 online und im Handel erhältlich."Die fortschreitende Digitalisierung stellt an eine Sicherheitslösung höchste Anforderungen. Wir sehen zwei Arten von Usern: Die einen, die eine zuverlässige Security-Software nutzen wollen, ohne sich weiter damit beschäftigen zu müssen, und Home-Admins, die sich gerne darum kümmern und den Sicherheitsstatus der ganzen Familie im Blick behalten möchten. Beide Gruppen bringen wir mit unserer neuesten Produktgeneration unter einen Hut", sagt Michael Schröder, Manager of Security Business Strategy bei ESET. "Anwender erhalten mit ESET einen zuverlässigen Schutz für ihre Geräte, der auch den Sicherheitsstatus des Heimnetzwerks nicht aus den Augen verliert."Integration der Intel Threat Detection TechnologyESET Kunden genießen seit jeher einen umfassenden Schutz vor Ransomware. Der europäische IT-Sicherheitshersteller verbessert diesen weiter und integriert die hardwarebasierte Ransomware-Erkennungstechnologie von Intel in seine Sicherheitslösungen. Der Rückgriff auf die Telemetrie auf CPU-Ebene sorgt dafür, einen Verschlüsselungsversuch der Schadsoftware möglichst frühzeitig zu identifizieren. Das bedeutet, dass Ransomware bereits aufgedeckt wird, wenn diese versucht, die Erkennung im Arbeitsspeicher zu umgehen. Der Mehrwert für ESET Kunden besteht darin, dass durch die Verwendung der Intel Threat Detection Technologie die Erkennung von Ransomware weiter optimiert wird und durch die Auslagerung an die CPU die Gesamtsystemleistung hoch bleibt.Schutz vor Brute-Force AttackenMit steigendem Anteil an Homeoffice-Arbeitenden haben gleichzeitig auch die Angriffe auf das Remote Desktop Protokoll (RDP) zugenommen. Diese sogenannten Brute-Force-Attacken versuchen durch wiederholtes Austesten von zufälligen Kennwörtern in sehr hoher Geschwindigkeit Nutzerzugangsdaten zu knacken. In der neuen ESET Produktgeneration ist eine Funktion eingebaut, die diese Angriffe unterbindet.Dauerhafter Schutz des WebbrowsersESET bietet ab sofort einen dauerhaften Schutz des Browsers. Alle unterstützten Webbrowser starten in einem sicheren Modus. So können sich Nutzer in der digitalen Welt bewegen, auf Internet-Banking zugreifen und Online-Einkäufe und -Transaktionen in einem extra geschützten Browser-Fenster ohne Umleitung tätigen.Verbesserung des "Sicheren Heimnetzwerks"Die Sicherheit im Smart Home spielt bei der Digitalisierung eine elementare Rolle. Heizungen, Alarmanlagen oder Sprachassistenten - alle Geräte sind mit dem Heimnetzwerk verbunden. Die Funktion "Sicheres Heimnetzwerk" ist in der ESET Internet Security und ESET Smart Security Premium enthalten. Anwender erhalten dadurch einen Überblick über die Geräte im Netzwerk. Mit der neuen Version wurde der Scan des Netzwerks optimiert, der Alarm bei neuen Geräten im Netzwerk überarbeitet sowie die Übersicht verbessert.Weitere OptimierungenInsbesondere wurde in der neuen Produktgeneration das User Interface überarbeitet. Hierbei gibt es nun auch einen sogenannten "Dark Mode", der die Oberfläche der ESET Sicherheitslösungen dunkler darstellt. Auch die Verwaltungsplattform "ESET HOME" hat einige neue Funktionen dazugewonnen. Über den Webbrowser oder die App lässt sich ganz einfach ein Überblick zu allen gesicherten Geräten behalten. Das Konto kann ab sofort auch per Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt werden. Ebenso wird Kunden der aktuelle Sicherheitsstatus aller Geräte angezeigt, die mit einer ESET Lizenz ausgestattet sind.Immer die neueste VersionAlle ESET Kunden mit gültiger Lizenz erhalten die aktuelle Version ihrer ESET Sicherheitslösung immer kostenfrei per Update oder können sich diese direkt herunterladen.Das aktuelle Line-up der ESET Produktgeneration 2023- ESET NOD32 Antivirus als Basisschutz ermöglicht einen sicheren sowie virenfreien Alltag und stellt einen grundlegenden Schutz für Gamer, Power-User und ältere PCs bereit. (1 Gerät/1 Jahr: 29,95 Euro)- ESET Internet Security bietet optimalen Schutz für ein sicheres und uneingeschränktes Online-Erlebnis beim Arbeiten, Banking, Shoppen, Spielen oder Surfen. Pressekontakt:
ESET Deutschland GmbH
Thorsten Urbanski
Head of Communication & PR DACH
+49 (0)3641 3114-261
thorsten.urbanski@eset.de

Michael Klatte
PR Manager DACH
+49 (0)3641 3114-257
Michael.klatte@eset.de

Christian Lueg
PR Manager DACH
+49 (0)3641 3114-269
christian.lueg@eset.de

Folgen Sie ESET:
http://www.ESET.de

ESET Deutschland GmbH, Spitzweidenweg 32, 07743 Jena, Deutschland

Original-Content von: ESET Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71571/5354234