München (ots) -Das Erste überträgt im DFB-Pokal-Achtelfinale der Saison 2022/23 zwei Begegnungen live. Am Mittwoch, 1. Februar 2023 fährt der deutsche Rekordmeister FC Bayern München nach Mainz, um nach zwei verpassten Gelegenheiten endlich wieder das Pokal-Viertelfinale zu erreichen. Das Erste zeigt das Spiel live ab 20.15 Uhr (Anstoß: 20.45 Uhr). Im Anschluss wird die andere Begegnung des Tages, RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim, zusammengefasst.Die zweite ARD-Übertragung vom Pokal-Achtelfinale gibt es dann eine Woche später im Ersten: Am Dienstag, 07. Februar 2023 spielt Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt im Hessenderby zu Hause gegen den SV Darmstadt 98. Der Zweiligist hatte in der 2. DFB-Pokal-Runde Borussia Mönchengladbach aus dem Wettbewerb geworfen. Live ab 20.15 Uhr (Anstoß: 20.45 Uhr) gibt es die Begegnung im Ersten zu sehen, anschließend außerdem eine Zusammenfassung von SV Sandhausen - SC Freiburg.Alle Highlights und Spielberichte vom DFB-Pokal-Achtelfinale gibt es außerdem online auf sportschau.de und in der ARD Mediathek.Übertragungszeiten im ErstenMittwoch, 1.2.202320.15-23.15Sportschau1. FSV Mainz 05 - FC Bayern MünchenDFB-Pokal AchtelfinaleÜbertragung aus Mainzca. 22.50 UhrRB Leipzig - TSG 1899 HoffenheimZusammenfassung aus LeipzigDienstag, 7.2.202320.15-23.15SportschauEintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98DFB-Pokal AchtelfinaleÜbertragung aus Frankfurtca. 22.50 UhrSV Sandhausen - SC FreiburgZusammenfassung aus Sandhausen