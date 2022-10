Erfurt (ots) -Nach vielen erfolgreichen Quiz-Runden, spektakulären Experimenten und actionreichen Studio-Challenges stehen vier Schulklassen im Superfinale der 16. Staffel von "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) in Erfurt,das am 29. Oktober um 10:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird und in der ARD Mediathek zu finden ist. Bei KiKA ist das Superfinale am 4. November um 19:30 Uhr sowie auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen. Im entscheidenden Finale treten unter anderem die 7D des Gymnasiums Mainz-Oberstadt, die 8A des Städtischen Gymnasiums Erwitte und die 7B des Dathe-Gymnasiums Berlin gegeneinander an.Das Moderations-Duo Clarissa Corrêa da Silva und Tobi Krell begrüßt neben den vier Final-Klassen zahlreiche prominente Gäste, die einige Herausforderungen für die Kids bereithalten: So werden die Social Media-Stars Lisa und Lena für eine spannende Aktion ins Studio geschaltet. Außerdem sorgt Comedian und Musiker Marti Fischer mit einemverblüffenden Experiment für staunende Gesichter und Fußballnationaltorhüterin Merle Frohms stellt das Publikum vor eine sportliche Quiz-Hürde. Für die passende Stimmung sorgt Singer-Songwriter Mario Novembre, der nicht nur als Showact seine aktuelle Single "Allein sein" performt, sondern den Schülerinnen und Schülern auch eine schwierige Wissens-Aufgabe mitbringt.Wie schon in den Wochenshows, gibt es für alle zuhause auch während des Superfinales die Möglichkeit, mit der KiKA Quiz-App hautnah dran zu sein: Im Mitspiel-Modus kann schon während der Shows mitgeraten werden, nach Show-Ende geht es in der App-Live-Show weiter. Nach dem Superfinale steht Social Media-Star Nini Flash für die Quizzer im Livestream für Fragen bereit."Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles. Für Das Erste zeichnen Patricia Vasapollo und Tanja Nadig vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.Weitere Informationen sowie Wissenswertes rund um "Die beste Klasse Deutschlands" finden Sie auf diebesteklassedeutschlands.de und auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHTel: +49 178 2515328Markus Hermjohannes - markus@foolproofed.deMalin Beeh - beeh@foolpoofed.deDer Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5354231