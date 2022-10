Wohl kaum eine Branche war hierzulande zuletzt so sehr in den Medien präsent wie die Chemieindustrie. Aufgrund des großen Energiehungers wurde hier bereits der Abgesang geschrieben. Doch BASF konnte mit den jüngsten Quartalszahlen durchaus überzeugen und auch die "70%-Tochter" Wintershall DEA vervielfachte den Gewinn in Q3. Umso erstaunlicher ist jetzt die neueste Einschätzung der UBS…

Die Schweizer Großbank UBS hat sich die Ludwigshafener in einer neuen Studie noch einmal vorgenommen. Analyst Andrew Stott sieht angesichts der bestätigten Umsatz- und Gewinnprognosen für 2022 kaum weiteres Marktpotenzial. Er bleibt bei seiner Verkaufsempfehlung. Als Kursziel gibt Stott 37 Euro an…

In den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal gab BASF einen Umsatz von rund 22 Milliarden Euro zu Protokoll. Ein Plus von rund 12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese Steigerung ist vor allem in günstigen Wechselkursen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...