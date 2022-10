Covestro-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund drei Prozent. Der Titel kostet damit nun 35,35 EUR. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Covestro erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Covestro der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Covestro-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund vier Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Der Hochpunkt liegt bei 36,68 EUR. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Covestro.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...