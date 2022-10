Ceconomy hat für sein Schlussquartal besser als erwartete Umsatzzahlen vorgelegt und damit die niedrigen Erwartungen übertroffen. Während das Unternehmen in seinen Kernmärkten in DACH zu kämpfen hatte, konnten die anderen Märkte dies überkompensieren. Aufgrund einer besseren Versorgungslage als vor einem Jahr sieht sich Ceconomy für die wichtige Hauptsaison mit dem Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft gut gerüstet. Dennoch zeichnen die Wirtschaftsindikatoren ein schwaches Bild. Das Unternehmen befindet sich in einer schwierigen Lage, da es ein nachhaltiges Omnichannel-Konzept umsetzen muss, indem es Ressourcen umverteilt und sein stationäres Geschäft in einem schwierigeren Umfeld umgestaltet. Die Analysten von AlsterResearch passen ihr Kursziel auf 1,56 EUR (alt: 1,50 EUR) an, nachdem sie ihre Schätzungen verfeinert haben. Die Empfehlung lautet weiterhin HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Ceconomy%20AG





