Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Thilo Wolf, Deutschlandchef von BNY Mellon Investment Management kommentiert die bevorstehende EZB-Sitzung.Die europäische Wirtschaft befinde sich nach Meinung der Experten bereits auf dem Weg in eine Rezession. In erster Linie sei dies auf die sich verschärfende Energiekrise zurückzuführen. Denn Europa sei im Gegensatz zu den USA ein großer Netto-Energieimporteur und nach wie vor abhängig vom Gas. Dies bringe die EZB in eine Zwickmühle, was das Tempo ihrer Zinserhöhungsschritte angehe. Die Experten würden mit einer weiteren Zinserhöhung um 75 Basispunkte in dieser Woche rechnen, wodurch der Leitzins auf 1,5% steigen würde. ...

