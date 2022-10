DJ Kabinett bringt Sanktionsdurchsetzungsgesetz auf den Weg

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Zweiten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes verabschiedet, wie Bundesfinanz- und Bundeswirtschaftsministerium mitteilten. Dieser werde nun dem Bundesrat zur Stellungnahme weitergeleitet. Zugleich könnten die Koalitionsfraktionen im Bundestag auf Basis des Entwurfs eine gleichlautende Gesetzesinitiative beschließen, um auf diese Weise das Gesetzgebungsverfahren zu beschleunigen.

Während das Ende Mai 2022 in Kraft getretene Sanktionsdurchsetzungsgesetz I kurzfristig umsetzbare Maßnahmen enthalten habe, würden mit dem zweiten Gesetz "nunmehr auch strukturelle Verbesserungen für die Sanktionsdurchsetzung in Deutschland vorgeschlagen". Mit dem Entwurf "stellt die Bundesregierung die Sanktionsdurchsetzung auch strukturell neu auf", erklärte Finanzminister Christian Lindner (FDP) über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Sanktionen sollen noch effektiver umgesetzt und weitere Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung auf den Weg gebracht werden."

Die Bundesregierung löst laut den Angaben ihre Zusage gegenüber den Ländern ein, die mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz I eingeführten Vermögensermittlungs- und Sicherstellungsbefugnisse, die von den Ländern wahrgenommen werden sollten, auf eine zentrale Stelle des Bundes zu übertragen. Zu diesem Zweck richtet das Bundesfinanzministerium dem Plan zufolge in seinem Geschäftsbereich eine "Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung" ein, die zunächst bei der Generalzolldirektion angesiedelt werde.

Mit der Schaffung der Zentralstelle würden auch die relevanten Befugnisse für die sanktionsbezogene Vermögensermittlung und die Schaffung eines Registers für Vermögenswerte sanktionierter Personen und Personengesellschaften im Sanktionsdurchsetzungsgesetz II geregelt, einschließlich der Möglichkeit der Erfassung von bestimmten Vermögenswerten, die in einem sanktionsbezogenem Vermögensermittlungsverfahren nicht eindeutig zugeordnet werden könnten.

Immobiliendaten werden verfügbar gemacht

Zudem soll laut den Angaben insbesondere im Immobilienbereich mehr Transparenz erreicht werden. Um die Zeit zu überbrücken, bis eine bundesweite elektronische Abfragemöglichkeit der Grundbücher mit einem Datenbankgrundbuch fertiggestellt ist, sieht der Gesetzentwurf vor, Immobiliendaten, die in den Ländern zwischen den Grundbuchämtern und Katasterämtern ausgetauscht werden, auch für das Transparenzregister verfügbar zu machen.

Der Gesetzentwurf beinhaltet auch Regelungen zur Geldwäschebekämpfung. Insbesondere sollen laut den Angaben Barzahlungen beim Erwerb von Immobilien künftig ausgeschlossen werden. Das Verbot erstrecke sich auch auf Gegenleistungen mittels Kryptowerten und Rohstoffen. Mit dieser Maßnahme sollen Geldwäscherisiken im Immobilienbereich effektiv adressiert werden.

Der Gesetzentwurf enthalte viele weitere Regelungen, die insgesamt dazu beitragen würden, die Sanktionsdurchsetzung effektiver zu gestalten und zugleich wichtige Verbesserungen bei der weiteren Geldwäschebekämpfung zu erzielen. Dies betreffe zum Beispiel die Einrichtung einer Hinweisannahmestelle, die Möglichkeit der Bestellung eines Sonderbeauftragten zur Überwachung der Einhaltung von Sanktionen in Unternehmen und die Nutzbarmachung von Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten des Transparenzregisters für Behörden und Verpflichtete.

Im Zuge des vom Bundesfinanzministerium vorgestellten Konzepts zur schlagkräftigen Bekämpfung der Finanzkriminalität werde unter frühzeitiger und umfassender Einbindung der Ressorts an Maßnahmen zur Beseitigung der durch die Überprüfung Deutschlands durch die Financial Action Task Force festgestellten Defizite und an weiteren Verbesserungen des Rechtsrahmens gearbeitet. Dies schließt laut den Angaben aufbauorganisatorische Änderungen durch Aufbau einer neuen Bundesoberbehörde ebenso ein wie die Stärkung der Ermittlungen bei komplexen und internationalen Geldwäschefällen sowie Verbesserungen bei der Aufsicht im Nichtfinanzsektor.

