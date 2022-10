DEFAMA Aktie - KAUFEN. Für den Platow Brief keine Frage, "wenn sich Anleger derzeit für Immobiliengesellschaften interessieren, sollten sie in erster Linie Defama ins Visier nehmen". Bereits die Ergebnisse unserer Gegenüberstellung "Von Alstria,… bis zu Vonovia -"Zinswende" und Klumpenrisiken? Zinssätze. Laufzeiten." zeigten, dass die DEFAMA AG (ISIN: DE000A13SUL5) für die Zinswende gerüstet ist. Und das die Experten vom Platow Brief die "Nische" Fachmarktzentren als relativ rezessionssicher ins Auge fassen, verwundert nicht wirklich. Dass man sich dann auf DEFAMA fokussiert, liegt wohl auch daran, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...