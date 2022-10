Köln (ots) -RTL+, SUPER RTL und Sesame Workshop produzieren mit "Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler" eine neue Kochshow für Kinder und Familien. Neben Fernsehkoch Steffen Henssler führen das legendäre Krümelmonster sowie Gonger, eine Puppe, die erstmals im deutschen Fernsehen auftritt, durch die Sendung. Im "Foodie Truck" wird ab Frühjahr 2023 bei RTL+ und SUPER RTL 13 Folgen lang der Kochlöffel geschwungen. Die hauseigene Agentur SUPER RTL Licensing, Teil von RTL Consumer Products, übernimmt die Vermarktung im Lizenz- und Merchandisingbereich.Koch Gonger interessiert sich für alles rund ums Thema Ernährung: Wie, wann und wo wächst was heran? Wie wiegt man Zutaten ab? Wie lagert man welche Lebensmittel? Krümelmonster möchte natürlich alles probieren! Und Experte Steffen teilt mit den beiden, seinen prominenten Gästen und den kleinen Zuschauer:innen sein Wissen über Lebensmittel und ihre Zubereitung. Mit großer Leidenschaft werden leckere Gerichte gekocht, gebacken und gebrutzelt. Mitunter brausen Gonger und Krümelmonster mit ihrem Truck zur Recherche an einen besonderen Ort, etwa in einen Schrebergarten oder zur freiwilligen Feuerwehr.Sesame Workshop ist die gemeinnützige Bildungsorganisation, die eine bahnbrechende Sendung für das Kinderfernsehen erfand: "Sesame Street". Die neue Kochshow wurde gemeinsam mit RTL+ und SUPER RTL von der MoveMe GmbH exklusiv für den deutschen Markt produziert.SUPER RTL Geschäftsführer Thorsten Braun: "Es macht uns sehr stolz, dass wir nach 'Sesame Street's Mecha Builders' nun ein weiteres Format aus dem Hause Sesame Workshop präsentieren und vermarkten dürfen. Puppen wie das Krümelmonster sind schon seit Jahrzehnten feste Größen im Kinderfernsehen. Es ist für uns etwas ganz Besonderes, die Charaktere der 'Sesame Street' nun der nächsten Generation vorstellen zu können.""Wir freuen uns sehr, mit RTL+ und SUPER RTL die Show 'Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler' umzusetzen", sagt Stefan Kastenmüller, General Manager Europe des Sesame Workshop. "Themen, die für Kinder und Familien wichtig sind, wurden schon immer von Sesame Workshop aufgegriffen und in einer unterhaltsamen und zeitgemäßen Weise vermittelt. Bei 'Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler' geht es um nachhaltige Ernährung und darum, den Kindern früh ein Bewusstsein für gesunde Lebensmittel näher zu bringen.""Elmo, Grobi und vor allem Krümelmonster, das waren prägende Figuren meiner Kindheit", sagt Steffen Henssler. "Jetzt mit ihnen zusammen im Foodie Truck zu stehen - ein Kindheitstraum wird wahr."Über RTL+RTL+ ist mit mehr als 3,4 Millionen Abonnent:innen das führende deutsche Entertainmentangebot im Streamingmarkt. Mit der Premium- und der Musik-App bietet RTL+ Video- und Musik-Streaming. Im Video-Bereich können Kund:innen auf über 55.000 Programmstunden zugreifen. Neben Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und preisgekrönten Fiction-Formaten umfasst das Angebot Spielfilme, exklusive Lizenzserien, Livesport, einen Kids-Bereich sowie alle Livestreams und zahlreiche Highlights der TV-Sender von RTL Deutschland. "RTL+ Musik" bietet mehr als 90 Millionen Songs, kuratierte Playlists, Radio-Streams sowie Soundtracks zu beliebten Serien, Shows und Realityformaten. RTL+ wird Schritt für Schritt zum vollumfänglichen crossmedialen Angebot ausgebaut. Podcasts, Hörbücher und digitale Premium-Zeitschriften kommen sukzessive hinzu und können mit Abschluss eines Abos genutzt werden.Über SUPER RTLSUPER RTL ist der führende Content-Anbieter für Kinderunterhaltung in Deutschland. In der Logik eines Content Hubs verbreitet SUPER RTL seine Inhalte über unterschiedliche Kanäle wie eigene lineare TV-Sender und digitale Plattformen, z.B. Apps, Webseiten, YouTube und SVOD. Die Dachmarke TOGGO bündelt unter anderem Serien, Spiele und Events für Sechs- bis 13-Jährige, Toggolino orientiert sich an den Bedürfnissen und Sehgewohnheiten von Vorschüler:innen. In der Primetime bietet SUPER RTL Erwachsenen ein abwechslungsreiches Angebot aus dem Bereich True Crime sowie Serien, Spiel- und Animationsfilme.Über Sesame WorkshopSesame Workshop ist die gemeinnützige Bildungsorganisation hinter "Sesame Street", der wegweisenden Fernsehsendung, die 1969 erstmals ausgestrahlt wurde und mit ihren pädagogisch wertvollen Inhalten inzwischen Kinder in aller Welt erreicht. Heute ist Sesame Workshop eine innovative Kraft für Wandel, mit der Mission, weltweit Kinder zu unterstützen. Ziel der Organisation ist es, Kinder zu klugen, starken und freundlichen Persönlichkeiten heranwachsen zu lassen. Sesame Workshop ist in mehr als 150 Ländern präsent, unterstützt Kinder mit einem breiten Medienangebot, klassischer Bildung und Sozialprogrammen. 