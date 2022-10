Die Bullen geben heute bei Thyssenkrupp den Ton an. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund vier Prozent aus. Auf 5,48 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Anmerkung der Redaktion: Startet Thyssenkrupp jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Thyssenkrupp der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Thyssenkrupp-Analyse einfach hier klicken.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Immerhin steht nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...