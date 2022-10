Veolia - Aktie dieses Weltmarktführers nähert sich Kreuzwiderstand

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Die Veolia-Aktie hat im Oktober die Ausbildung neuer Jahrestiefs knapp vermieden. Seither geht es aufwärts. Wie ist die Aktie fundamental bewertet und wie steht es um den Chart?

Der Großkonzern Veolia ist in den Bereichen Wasser/Abwasser, der Abfallentsorgung, aber auch der Energieversorgung tätig. Das Geschäft ist solide, die Wachstumsraten waren über viele Jahre aber nur einstellig. Im vergangenen Jahr änderte sich dies. Der Umsatz legte um knapp 10 % auf 28,5 Mrd. EUR zu, der Gewinn vervierfachte sich sogar auf 0,65 EUR je Aktie. Konzernchef Antoine Frérot bezeichnete 2021 als "das beste Jahr seit mehr als zehn Jahren". Größere Abfallmengen und vor allen Dingen höhere Preise bei Sekundärrohstoffen trieben das Ergebnis nach oben.

Und 2022 dürfte noch deutlich besser werden. In diesem Fall spielt aber vorrangig die Übernahme des großen Konkurrenzen Suez rein, die Veolia im laufenden Jahr abschließen möchte. Veolia zahlte 2021 20,50 EUR je Suez-Aktie und damit rund 13 Mrd. EUR für die damalige Nummer 2 auf dem Markt. Durch die Eingliederung in diesem Jahr rechnen Analysten, dass der Umsatz von Veolia deutlich in Richtung 40 Mrd. EUR nach oben springen könnte. Das Ergebnis je Aktie könnte sich auf 1,20 EUR in etwa verdoppeln. Doch läuft bei der Übernahme auch nicht alles glatt. Im August kündigte die britische Wettbewerbsbehörde CMA an, Veolia müsse das gesamte Entsorgungsgeschäft von Suez im UK verkaufen, um Wettbewerbseinschränkunge zu vermeiden. Interessanterweise wird die "neue Suez", enstanden aus den von Veolia nicht übernommenen Geschäftsteilen, die UK-Aktivitäten zurückkaufen.

Schaut man auf die Bewertung der Veolia-Aktie, so fällt diese nicht abgehoben aus. Das KGV für das laufende Jahr beträgt 19, das für 2023 13. Perspektivisch dürfte sich der Gewinn je Aktie bis Mitte des Jahrzehnts in Richtung 2,50 EUR je Aktie bewegen, wodurch das KGV auf 9 absinken würde. Für den unangefochtenen Weltmarktführer beim Thema Entsorgung ist das günstig. Die Aktie der weltweiten Nummer 2, Waste Management, bringt es auf KGVs von 29 und 26. Allerdings erzielt Waste Management auch deutlich höhere EBIT-Margen.

Chart: Veolia

Widerstandsmarken: 22,88 + 23,54 + 26,09 EUR

Unterstützungsmarken: 21,07 + 18,83 EUR

Aus charttechnischer Sicht hat die Veolia-Aktie sich im Bereich der Marke von 18,83 EUR stabilisiert, mit dem Anstieg über den Trigger bei 21,07 EUR einen kleinen Boden abgeschlossen. Auch gelang der Sprung zurück über den EMA50. Nun nähert sich der Wert Widerständen bei 22,88 und 23,54 EUR, die eine Pause in der Aufwärtsbewegung einleiten könnten. Erst ein Ausbruch über den Kreuzwiderstand aus mittelfristigem Abwärtstrend und markantem Zwischenhoch bei 23,54 EUR würde den Weg an den EMA200 bei knap 24,50 EUR und darüber bis zum Augusthoch bei 26,09 EUR freimachen.

Für eine Beibehaltung des kurzfristig bullischen Chartbildes fällt die Aktie nun am besten nicht mehr unter den EMA50, vor allen Dingen aber nicht unter 21,07 EUR. Ansonsten werden erneut Abgaben in Richtung 18,83 EUR wahrscheinlich.

Anleger, die bei der Aktie von Veolia investieren wollen, können dies beispielsweise mit der Aktienanleihe Protect WKN HVB78C tun. Diese befindet sich aktuell in der Zeichnung. Trader, die im Falle eines Ausbruchssignals zur Oberseite auf eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung der Marke von 26,09 EUR setzen möchten, können auf WKN HR3MSZ oder HR4GNK zurückgreifen.

Veolia in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 02.03.2022 - 26.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Veolia in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2017 - 01.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Aktienanleihe Protect auf die Aktie von Veolia



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR

Max. Rückzahlungsbetrag

Letzter Bewertungstag Zinssatz p.a.

Veolia HVB78C * 100%** 110,45** 15.11.2023 10,45 %

* Zeichnungsfrist bis 17.11.22 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** in Prozent des Nennbetrags; Stand: 26.10.2022, 11:06 Uhr

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Veolia für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Veolia HR3MSZ 8,37 14,94 2,85 Open End Veolia HR4GNK 5,13 18,06 4,63 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.10.2022; 11:10 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Veolia für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Veolia HB6CJ5 4,64 27,46 4,98 Open End Veolia HC09PX 2,13 24,93 10,84 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.10.2022; 11:14 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der Veolia finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Veolia - Aktie dieses Weltmarktführers nähert sich Kreuzwiderstand erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).