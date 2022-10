Die Hackergruppe Anonymous hat dem Fußball-Weltverband Fifa eine Videobotschaft zukommen lassen. Darin fordern die Hacker den Ausschluss des Iran bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Geschieht dies nicht, soll es Konsequenzen geben. Die umstrittene Vergabe der Fußballweltmeisterschaft in den Wüstenstaat Katar ist auch nach zwölf Jahren noch ein großes Thema, auch außerhalb der Sportwelt. Im Winter 2022 rollt der Ball in acht größtenteils brandneuen Stadien. Bei den Bauarbeiten sollen Tausende Arbeiter gestorben sein. In einer Dokumentation der Sportschau ist von 15.000 Toten die Rede, die Fifa spricht offiziell von gerade einmal drei Todesfällen durch ...

