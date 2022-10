Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind zwei neue Exchange Traded Funds von HSBC Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF (ISIN IE000LYBU7X5/ WKN A3DUNS) hätten Anleger*innen die Möglichkeit, in Unternehmen aus Industrieländern zu investieren. Für die Auswahl verwende der ETF einen Value-Ansatz. Hierbei würden nur Unternehmen ausgewählt, die anhand von Fundamentaldaten als unterbewertet eingestuft würden. Zu diesen fundamentalen Kennzahlen würden das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das Kurs-Gewinn-Verhältnis sowie das Kurs-Cashflow-Verhältnis zählen. Zusätzlich solle ein verbesserter ESG-Score um 20 Prozent im Vergleich zum Hauptindex erreicht werden. ...

