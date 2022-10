DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.47 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.847,75 -0,6% -18,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.537,50 -1,5% -29,2% Euro-Stoxx-50 3.584,52 -0,0% -16,6% Stoxx-50 3.485,00 -0,1% -8,7% DAX 13.134,25 +0,6% -17,3% FTSE 6.991,95 -0,3% -5,0% CAC 6.256,76 +0,1% -12,5% Nikkei-225 27.431,84 +0,7% -4,7% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 137,99 -0,22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,69 85,32 +0,4% +0,37 +22,7% Brent/ICE 93,59 93,52 +0,1% +0,07 +27,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 101,51 99,79 +1,7% +1,71 +54,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.670,12 1.653,23 +1,0% +16,89 -8,7% Silber (Spot) 19,63 19,38 +1,3% +0,25 -15,8% Platin (Spot) 939,00 919,75 +2,1% +19,25 -3,3% Kupfer-Future 3,48 3,42 +1,8% +0,06 -21,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach drei festen Handelstagen werden die US-Börsen am Mittwoch im Minus erwartet. Vor allem Technologieaktien dürften massiv unter Druck stehen, nachdem Unternehmenszahlen aus dem Sektor für lange Gesichter sorgten. So hat Microsoft im ersten Geschäftsquartal 2022/23 weniger verdient und wegen einer schwächeren PC-Nachfrage ein langsameres Umsatzwachstum verzeichnet. Die Aktie verliert vorbörslich 5,9 Prozent. Für die Alphabet-Aktie geht es um 6,4 Prozent nach unten. Das sich abschwächende Umfeld im Markt für Digitalwerbung macht dem Google-Mutterkonzern zu schaffen. Das Wachstum verlangsamte sich das fünfte Quartal in Folge. Texas Instruments hat im dritten Quartal mehr verdient und umgesetzt als an der Wall Street erwartet, mit seinem Ausblick für das vierte Quartal aber enttäuscht. Die Aktie des Chipherstellers fällt um 5,1 Prozent. Der Zahlungskartenanbieter Visa hat in seinem vierten Geschäftsquartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Die Aktie legt um 1 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Bristol-Myers Squibb Co, Ergebnis 3Q

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q

22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Neubauverkäufe September PROGNOSE: -13,4% gg Vm zuvor: +28,8% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Uneinheitlich - Nach der Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage lege der DAX eine Verschnaufpause ein, heißt es aus dem Handel. Die Deutsche Bank (-1,3%) hat ihren Gewinn im dritten Quartal trotz Marktturbulenzen und einer sich eintrübenden Wirtschaft deutlich gesteigert. Die Citigroup bemängelt allerdings die geringe Qualität der Geschäftszahlen. Die Deutsche-Bank-Tochter DWS (-6,5%) verzeichnete nach zuletzt heftigen Nettomittelabflüssen im dritten Quartal wieder Nettomittelzuflüsse von 7,7 Milliarden Euro. Der Gewinn sank unterdessen wegen höherer Kosten. Unicredit (+3,7%) hat nach Einschätzung aus dem Handel mehr als geliefert. "Bedenken über die Entwicklung der Risikokosten von Santander - einer wichtigen Kennzahl für die Kreditqualität - könnten die Aktie belasten", so Analystin Nuria Alvarez von Renta 4 Banco. Santander verlieren 2,5 Prozent. Fresenius SE gewinnen 5 Prozent. Kurstreiber sei weiter die Fantasie über das Interesse von Elliott Investment Management an dem Unternehmen, heißt es.

Die Analysten der Citi werten die Dynamik des Umsatzwachstums im Verkehrs- und Bausegment als positiv für die Aktie von Vinci (+1,7%). Positiv stellen die Analysten von Jefferies den Umsatz des französischen Reifenherstellers Michelin (-3,1%) heraus. Negativ werten sie dagegen, dass das Unternehmen den freien Cashflow im laufenden Jahr um 500 Millionen reduziert. Aus dem DAX legte zudem Symrise (+1,5%) Geschäftszahlen vor. Das Unternehmen ist im dritten Quartal unerwartet deutlich gewachsen. Umsätze und EBIT von Puma (-1,4%) für das dritte Quartal liegen laut der Royal Bank of Canada 2 Prozent über den Konsenserwartungen. Der kleine Wermutstropfen sei das Ausmaß des Lageraufbaus. Bei Mercedes-Benz (+0,1%) hätten die optimistischen Daten und der erhöhte Ausblick die schon im Vorfeld gestiegenen Konsenserwartungen des Marktes getroffen. Aktien von Reckitt-Benckiser stehen in London unter Druck nach Zahlenausweis und fallen 4,6 Prozent. Dies belastet auch Beiersdorf mit 3,2 Prozent Abschlag.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Uhr Di, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,0018 +0,5% 0,9967 0,9972 -11,9% EUR/JPY 147,36 -0,2% 147,64 147,25 +12,6% EUR/CHF 0,9915 -0,0% 0,9909 1,0049 -4,4% EUR/GBP 0,8662 -0,3% 0,8694 0,8680 +3,1% USD/JPY 147,10 -0,7% 148,13 147,65 +27,8% GBP/USD 1,1565 +0,8% 1,1461 1,1488 -14,5% USD/CNH (Offshore) 7,1999 -1,5% 7,2908 7,3081 +13,3% Bitcoin BTC/USD 20.681,95 +2,2% 20.239,09 19.638,62 -55,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Teilnehmer verwiesen auf die positiven Vorgaben der Wall Street, die den dritten Handelstag in Folge deutliche Gewinne verzeichnete. Vor allem die Hoffnung, dass die US-Notenbank bei den Zinserhöhungen weniger aggressiv vorgehen könnte, trieb dort die Kurse erneut an, befeuert von langsamer gestiegenen Immobilienpreisen. Besonders kräftig fiel zwischenzeitlich das Plus in Hongkong aus. Allerdings gab der Hang-Seng-Index im späten Handel einen Teil der Gewinne wieder ab und notierte noch 0,7 Prozent fester. Der Schanghai-Composite gewann 0,8 Prozent. "Das Bewertungsniveau des Index befindet sich aktuell auf einem historisch niedrigen Niveau", merkten die Analysten von China Galaxy Securities an. Dies habe Investoren zu Käufen animiert. Der Nikkei-225 in Tokio gewann 0,7 Prozent, für den Kospi in Seoul ging es um 0,6 Prozent nach oben. In den Fokus rückte zudem immer stärker die Berichtssaison - und hier die nachbörslichen Zahlen der US-Technologiekonzerne. In Sydney verbesserte sich der S&P/ASX 200 um 0,2 Prozent und verzeichnete damit den dritten Handelstag in Folge ein Plus. Bei den Einzelwerten stiegen in Tokio Obic um 5,0 Prozent, nachdem der Nettogewinn des Technologie-Unternehmens im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent gestiegen ist. Alibaba Health Information Technology kletterten in Hongkong um 8,2 Prozent. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres einen Gewinn erwartet.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen geben zur Wochenmitte leicht nach. Zur EZB-Sitzung am Donnerstag gibt es kaum etwas Neues zu sagen, eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte durch die EZB gilt am Markt als eingepreist. Die Berichtssaison wie auch bestätigte Ausblicke von Unternehmen wirkten sich dagegen bereits leicht positiv auf die Risikowahrnehmung aus

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bundesregierung

gibt grünes Licht für den Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco beim Hamburger Hafen. Ein entsprechender Beschluss wurde bei einer Kabinettssitzung am Mittwochmorgen gefasst, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Die Reederei soll demnach maximal 24,9 Prozent Anteil am Containerterminal Tollerort erwerben dürfen.

Audi

hat den Schweizer Rennstall Sauber als strategischen Partner für den Formel-1-Einstieg ausgewählt. Audi plant, einen Anteil an der Sauber Group zu übernehmen, wie die Volkswagen-Tochter mitteilte. Einzelheiten dazu wurden noch nicht genannt.

BASF

wird bei den geplanten Maßnahmen zur Senkung der jährlichen Kosten in Deutschland und Europa um 500 Millionen Euro auch um einen Stellenabbau nicht herumkommen. Das bestätigte Konzernchef Martin Brudermüller, der sich zu möglichen Größenordnung solcher Stellenstreichungen jedoch bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der Quartalszahlen nicht äußern wollte.

Deutsche Bank

mit Gewinnsprung im dritten Quartal trotz Marktturbulenzen und einer sich eintrübenden Wirtschaft. Die Bank profitierte von deutlich höheren Erträgen, obwohl sie mehr Geld für ausfallgefährdete Kredite beiseitelegen musste. An ihrem Renditeziel von 8 Prozent für 2022 hielt die Deutsche Bank fest.

DWS

erzielt im dritten Quartal wieder Nettomittelzuflüsse. Wie Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank mitteilte, beliefen sich die Nettomittelzuflüsse auf 7,7 Milliarden Euro. Der Gewinn sank unterdessen wegen höherer Kosten.

Mercedes-Benz

hat im dritten Quartal dank steigender Autoverkäufe sowohl den Umsatz als auch den Gewinn kräftig gesteigert. Der Stuttgarter DAX-Konzern profitierte weiterhin von einer guten Nachfrage nach Premiumautos sowie hohen Verkaufspreisen. Den Ausblick für das Gesamtjahr erhöhte die Mercedes-Benz Group AG.

Die Mercedes-Benz Group

will ihr Russland-Geschäft an den lokalen Investor Avtodom verkaufen. Der Vollzug der Transaktion werde derzeit von den Behörden geprüft, sagte Mercedes-Finanzvorstand Harald Wilhelm in in einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen zum dritten Quartal. Es soll keine zusätzlichen Auswirkungen auf den Gewinn geben, die über das hinausgehen, was bereits bekannt gegeben wurde, so Wilhelm.

Puma

hat im dritten Quartal Umsatz und operativen Gewinn weiter prozentual zweistellig gesteigert, aber auch den Margendruck aufgrund höherer Rohstoff- und Frachtpreise gespürt, der die Branche insgesamt belastet. Für die Prognose im Gesamtjahr, die der Herzogenauracher Sportartikelhersteller beim Umsatz erst im vorigen Quartal angehoben hatte, sieht sich Puma auf Kurs.

Symrise

ist im dritten Quartal unerwartet deutlich gewachsen und hat die Jahresprognose abermals angehoben. Der Umsatz werde organisch um mehr als 10 Prozent zulegen, teilte der Duftstoff- und Aromenhersteller in Holzminden mit. Erst im Sommer war das Wachstumsziel auf deutlich mehr als 7 Prozent hochgenommen worden. Zugleich will Symrise wie bisher eine EBITDA-Marge von rund 21 Prozent schaffen.

Astrazeneca

hat in einer Brustkrebsstudie mit seinem Medikamentenkandidaten Capivasertib die primären Endpunkte erreicht. In einer Phase-3-Studie an Patienten mit fortgeschrittenem Hormonrezeptor-positivem Brustkrebs habe Capivasertib plus Faslodex das progressionsfreie Überleben im Vergleich zu Faslodex in Kombination mit einem Placebo erheblich verbessert.

Barclays

hat im dritten Quartal in allen drei Geschäftsbereichen wachsende Erträge verbucht und bei Vorsteuergewinn sowie Gesamteinkünften die Markterwartungen übertroffen. Die britische Großbank verdiente 1,97 Milliarden Pfund vor Steuern gegenüber angepassten 1,86 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Iberdrola

hat seinen Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres dank einer guten Geschäftsentwicklung in den USA und Brasilien gesteigert und die Gewinnprognose für 2022 bekräftigt. Der Nettogewinn stieg auf 3,10 Milliarden Euro, von 2,41 Milliarden Euro.

Heineken

hat im dritten Quartal weniger Bier abgesetzt als am Markt erwartet und einen nur vorsichtigen Ausblick gegeben.

Unicredit

hat im dritten Quartal mehr verdient und eingenommen als erwartet. Die Jahresprognose hob die italienische Bank angesichts der guten Geschäftsdynamik, eines günstigen Zinsumfelds und der Kostendisziplin an. CEO Andrea Orcel hatte die Prognoseerhöhung bereits vor einem Monat auf einer Konferenz in London angekündigt.

Royal

KPN hat im dritten Quartal von geringeren Kosten profitiert und den Gewinn anders als erwartet gesteigert. Der niederländische Telekomkonzern verbuchte einen Nettogewinn von 211 Millionen Euro, verglichen mit 185 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum und einem von Factset erhobenen Konsens von 161,1 Millionen Euro, der auf den Prognosen von drei Analysten basiert.

Sulzer

hat seinen Ausblick für den Auftragseingang 2022 nach neun Monaten angehoben, die Prognose für den Umsatz aber gesenkt. Der Umsatz im Gesamtjahr dürfte gegenüber dem Vorjahr 2021 lediglich stabil bleiben, teilte die Sulzer AG mit.

