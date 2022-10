DJ Air Canada bestellt bei Airbus weitere 15 A220s

FRANKFURT (Dow Jones)--Air Canada hat bei Airbus weitere 15 Flugzeuge des Typs A220-300 fest bestellt. Damit erhöht sich der Auftrag der kanadischen Fluggesellschaft von ursprünglich 45 auf 60 Maschinen, wie der Hersteller Airbus mitteilt. Air Canada hat den A220 erstmals im Januar 2020 in Betrieb genommen und setzt derzeit mehr als 30 A220 auf transkontinentalen Strecken in Kanada sowie in die USA und nach Lateinamerika ein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2022 07:32 ET (11:32 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.