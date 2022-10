Die gemeinsame Lösung wird von der nativen Unterstützung des vor kurzem veröffentlichten ASAM-Standards OpenSCENARIO 2.0.0 profitieren, der revolutioniert, wie Sicherheit in autonome Systeme integriert wird.

BUDAPEST, Ungarn und TEL AVIV, Israel, Oct. 26, 2022und aiMotive schließen eine Partnerschaft, um die sichere Bereitstellung von Systemen für Fahrerunterstützungvon Foretellix und aiSim von aiMotive, um Ingenieuren eine virtuelle End-to-End-Lösung an die Hand zu geben. Die Lösung konzentriert sich darauf, Verifizierungs- und Validierungslösungen für Perzeptions- und Planungsfunktionen von ADAS und AV für Lkw, Nutzfahrzeuge und Passagierfahrzeuge möglich zu machen. Im Mittelpunkt der gemeinsamen Lösung steht die native Unterstützung des vor kurzem genehmigten ASAM-Standards OpenSCENARIO 2.0.0 (OSC2). Der Standard verwendet ein Sprach- und Domain-Modell für szenariobasiertes Testen und ebnet den Weg für das umfangreiche Generieren und Testen (Millionen von Simulationen pro Tag), das für die sichere Bereitstellung von ADAS- und AV-Fahrzeugen erforderlich ist.



Die gemeinsame Lösung ermöglicht es Produktentwicklungsteams, abstrakte Szenarios mit OSC2 zu definieren und Foretify zu verwenden, um automatisch Millionen von konkreten Szenarios zu generieren, die von aiSim in eigens dafür entwickelten GPU-basierten und ISO26262-ASIL-D-zertifizierten Simulations-Engines ausgeführt werden können. Die Daten aus diesem enorm umfangreichen Simulationssatz werden auf hochentwickelten Dashboards gesammelt, analysiert und angezeigt, sodass sich die Teams auf Fehler, Randfälle und unbekannte Faktoren konzentrieren können. Diese inhärent skalierbare Validierung wird die Entwicklungszeitlinien verkürzen, indem Softwarefehler schneller als beim Testen in der Realität offengelegt werden.

"Foretellix ist begeistert über die Partnerschaft mit aiMotive, einem der führenden Simulationsanbieter für die Automobilindustrie. Uns verbindet ein gemeinsames Verständnis, dass unsere Kunden eine Toolchain erwarten, die auf offenen Architekturen und Standards basieren, welche die branchenführenden Tools unterstützen. Unsere Partnerschaften werden unseren gemeinsamen Kunden einen messbaren und skalierbaren Simulationsansatz liefern, um ADAS und AV zu validieren und Sicherheit zu gewährleisten. Zu den Vorteilen werden substanzielle Kostenreduzierungen und beschleunigte Markteinführungszeiten gehören", sagte Udi Jacobi, VP of Global Sales and Business Development von Foretellix.

"End-to-End-Simulation ist der einzige Weg, um das Testen in der Realität mit relevanten virtuellen Meilen zu ersetzen. Das ist eine Herausforderung, die kein Unternehmen allein lösen kann - darum streben wir danach, mit den besten Akteuren in dem Bereich zusammenzuarbeiten und ein umfassendes und einfach zu integrierendes Ökosystem zu erstellen. Durch unsere Partnerschaft mit Foretellix können wir die umfangreichste Validierungs- und Verifizierungslösung liefern, die alles abdeckt, von großformatiger, intelligenter Szenariovariation bis zu den kleinsten Details der Simulation von Echtzeitumgebung und Sensoren, was Kunden an jedem Punkt der Entwicklung einen erheblichen Vorteil gegenüber Wettbewerbern bietet", sagte Szabolcs Jánky, Product Director bei aiSim.

Redaktionelle Hinweise

Sehen Sie sich das Video der gemeinsamen virtuellen Lösung von Foretellix und aiMotive an: https://www.youtube.com/watch?v=30UWHi45PaQ

Pressekontakte:

Foretellix:

Dan Atzmon

Head of Global Marketing

dan.atzmon@foretellix.com

+972 544 577716

aiMotive: