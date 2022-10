München (ots) -Deutschland befindet sich im Krisenmodus und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst. Die Sorgen vor Energieknappheit, Inflation und dem Ukraine-Krieg ziehen immer deutlichere Risse durch die Gesellschaft. Erstaunlich still scheint es dabei um den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der, qua Amt, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken soll. Wie möchte der Bundespräsident der Spaltung entgegenwirken?Am Freitag, 28. Oktober, hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue eine Rede zur Lage der Nation. Das Erste überträgt die Rede in einer Sondersendung ab 11:00 Uhr. Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, führt durch die Sondersendung und spricht mit dem Politologen Professor Torben Lütjen zu seinen Einschätzungen der Rede.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Kerstin PalzerPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5354496