Brüssel (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2022 wird als das Jahr des großen Resets in Erinnerung bleiben, so Peter De Coensel, CEO DPAM.Die Umkehrung der Geldpolitik von einem unkonventionellen, stetigen QE-Zustand hin zu einem klassischen, konventionellen Zustand habe die meisten Marktteilnehmer überrascht. Im Nachhinein hätten sich selbst die Zentralbankpräsidenten nicht vorstellen können, dass die Märkte ihnen einen Ausstieg gewähren würden, der bisher ohne größere systemische Kollateralschäden vonstattengegangen sei. Am deutlichsten zeige sich die Umstellung im Niveau der langfristigen 30-jährigen US-Realzinsen. Dieser langfristige reale Diskontsatz sei von -0,50% zu Beginn des Jahres auf derzeit +1,84% gestiegen. Eine bemerkenswerte Anpassung, die uns in die Nähe eines durchschnittlichen Niveaus von 2,00% bei den 30-jährigen Realzinsen katapultiere, das in den Jahren 2000-2008 beobachtet worden sei. In der Tat hätten die Zentralbanken ihren Spielraum entscheidend vergrößert. Sie könnten wieder auf das zinspolitische Instrumentarium zurückgreifen, um zyklische oder antizyklische Ergebnisse zu steuern. Was für ein Ergebnis! ...

