Zwölf Prozent Plus an einem Handelstag. Nachdem die Anteilseigner des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle (NAS) in den vergangenen Wochen und Monaten kaum einmal Grund zur Freude hatten und zusehen mussten, wie die Aktie immer weiter fiel, dreht sich das Sentiment heute. Der Grund ist eine Unternehmensmeldung.So hat NAS den Nettogewinn im dritten Quartal von 169 Millionen auf 910 Millionen Kronen (umgerechnet 88 Millionen Euro) kräftig gesteigert. Der Umsatz klettere auf 7,1 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...