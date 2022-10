Atlanta (ots/PRNewswire) -Durch die Ausstattung der Techniker mit einer sicheren, intuitiven und interaktiven Plattform zur Fehlerbehebung befähigen die Lösungen von Syncron die Außendienstteams und Auftragnehmer, verbessern die Produktivität und Nachhaltigkeit und ermöglichen die langfristige Planung.Syncron hat heute eine neue Außendienst-Initiative angekündigt, die sich auf die Lösungen Syncron Parts Catalog und Syncron Service Knowledge für Techniker stützt. Zusammen bieten diese Komponenten eine umfassende und nach Bedarf abrufbare Wissensdatenbank und Fehlerbehebungsplattform, die den Außendiensttechnikern eine höhere Produktivität, eine geringere Fluktuationsrate und ein optimales Kundenerlebnis ermöglicht.Der Syncron Parts Catalog verbessert die Fehlerbehebung vor Ort durch eine visuelle, interaktive Ansicht einer Explosionszeichnung, die relevantes Wissensmaterial zuordnet. Er rationalisiert die Ersatzteilbestellung durch intelligente Empfehlungen, die sich an den Strategien der Bestandsplanung orientieren. Syncron Service Knowledge beschleunigt und vereinfacht die Bereitstellung von Serviceleistungen, indem es die Techniker bei der Fehlerbehebung, der Suche und der Bestellung von Serviceteilen unterstützt. Intuitive Suchfunktionen durch interaktive visuelle Darstellungen von Anlagen im Außendienst verbessern die Produktivität und die Erstbehebungsrate und senken gleichzeitig die Servicekosten."Dienstleistungsunternehmen befinden sich heute in einem Teufelskreis aus ausscheidenden Mitarbeitern, Schwierigkeiten bei der Anwerbung neuer Fachkräfte und hohen Fluktuationsraten", erklärte Ashok Kartham, Chief Product Officer bei Syncron. "Diese neuen Hilfsmittel durchbrechen diesen Kreislauf und sorgen für den Erfolg der Techniker im Außendienst."Ohne die richtigen Tools und die entsprechende Unterstützung für die Techniker im Außendienst, die Probleme beheben und sicherstellen sollen, dass komplexe Anlagen betriebsbereit und gut gewartet sind, riskieren Serviceunternehmen höhere Reparatur- und Wartungskosten, längere Reparaturzeiten, hohe Fluktuationsraten und negatives Kundenfeedback. Mit einer optimierten und bedarfsorientierten Lösung, die den Erfolg der Außendienstmitarbeiter sicherstellt, können Serviceunternehmen ihre Gewinnmargen verbessern, die Kundenzufriedenheit steigern und den Ruf ihrer Marke festigen."Die neue Dienstleistungswirtschaft hat für viele Unternehmen Herausforderungen und Margendruck mit sich gebracht", erläuterte Dr. Friedrich Neumeyer, Chief Executive Officer von Syncron. "Unsere Kunden haben sich mit Syncron zusammengetan, um Lösungen zu implementieren, die von Natur aus deflationär sind, da sie die Kosten aus dem Lebenszyklus der Dienstleistungen herausnehmen."Die Lösungen Syncron Parts Catalog und Syncron Service Knowledge unterstützen groß angelegte digitale Transformationen. Eine derzeit laufende weltweite Initiative wird über 20.000 Techniker und 600 interne Benutzer unterstützen, über 75.000 durchsuchbare Dokumente sicher online und offline bereitstellen und komplexe Datenmigrationen und Integrationen von über 1.000 Stücklisten und Katalogen ermöglichen.Zu den Vorteilen von Syncron Parts Catalog und Syncron Service Knowledge gehören:- Verbesserte Gewinnspannen durch geringere Kosten für die Schulung von Technikern- Höhere Kundenzufriedenheit und positive Markenreputation- Beschleunigte Wertschöpfungszeit innerhalb bestehender Investitionen in die Service-Management-Plattform- Mehr Nachhaltigkeit- Minimierung der rechtlichen Haftung durch garantierten Zugang zu Ersatzteilen und Ressourcen zur Fehlerbehebung- Niedrigere Fluktuationsraten und zufriedenere Mitarbeiter- Ein etablierter Rahmen zur Förderung der DatenqualitätUm mehr über den Syncron Parts Catalog zu erfahren, besuchen Sie syncron.com/solutions/field-service-management/parts-catalog. Um mehr über Syncron Service Knowledge zu erfahren, besuchen Sie syncron.com/solutions/field-service-management/service-knowledge.Informationen zu Syncron Syncron ermöglicht es führenden Herstellern und Händlern, von der neuen Dienstleistungswirtschaft zu profitieren. Wir verbessern die Rentabilität des Sekundärmarkt-Geschäfts, optimieren das Betriebskapital, steigern die Kundentreue und ermöglichen unseren Kunden den erfolgreichen Übergang zu serviceorientierten Geschäftsmodellen. Mit branchenführenden Investitionen in KI und ML bietet Syncron das erste innovative, von Kunden unterstützte, intelligente und umfassende Lösungsportfolio für das Service-Lifecycle-Management (SLM). Unsere Lösungen, die auf unserer Plattform Connected Service Experience (CSX) bereitgestellt werden, umfassen die Bereiche Ersatzteillager, Preis, Garantie, Servicevertrag und Außendienstmanagement. Bekanntlich vertrauen die größten Marken der Welt auf Syncron, den wichtigsten privaten Weltmarktführer für intelligente SLM-SaaS-Lösungen. Weitere Informationen finden Sie auf syncron.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syncron_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erfolg-fur-die-weltweite-belegschaft-neue-initiative-von-syncron-zur-unterstutzung-der-auWendiensttechniker-301659826.htmlPressekontakt:media@syncron.comOriginal-Content von: Syncron, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120146/5354516