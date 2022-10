London (ots/PRNewswire) -MEXIKANISCHER KÜNSTLER ARBEITET MIT VUSE ZUSAMMEN, UM EINEN ÜBERDIMENSIONALEN VOLKSKUNST-KIWI ALS HOMMAGE AN DIE NEUSEELÄNDISCHEN WURZELN DES McLAREN F1-TEAMS ZU KREIERENHeute können Besucher von McLaren Racing "Hola" zu einer riesigen Skulptur eines Kiwi-Vogels sagen, die vom mexikanischen Künstler Luis Pablo entworfen wurde. Er hat seine kunstvolle Skulptur vor dem Renn-Wochenende der FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 einer globalen Bühne gewidmet.Zu Ehren der mexikanischen Tradition haben Vuse, die Nr. 1 unter den globalen E-Zigaretten-Marken* und Partner des McLaren-F1-Teams, einen beispiellos bunten und feierlich aussehenden 2,4 Meter hohen Kiwi im Stil der traditionellen mexikanischen Volkskunst, Alebrije, nach Entwürfen des Bildhauers aus Oaxaca, Mexiko, enthüllt. Im legendären Hauptquartier des McLaren-F1-Teams, pünktlich zum FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, verleiht die kühne Malarbeit von Luis Pablo dem Kiwi neues Leben.Die überlebensgroße Installation, die bis nach dem mexikanischen Grand-Prix-Wochenende zu sehen sein wird, ist eine Nachbildung des kleineren Alebrije-Kiwis, den Luis handgefertigt und dem McLaren-F1-Team geschenkt hat. Das auffällige Design, das die mexikanische Volkskunst rechtzeitig zu Luis' Heimrennen auf ein Podest stellt und die Aufmerksamkeit auf die Rolle lenkt, die Kultur und Erbe in seiner Arbeit spielen, ist eine Zusammenstellung von drei Welten: Vuses Bestreben, sich für aufstrebende Kreative einzusetzen, Luis' Leidenschaft und sein kreatives Talent für Alebrije-Kunstwerke und das Erbe des McLaren-F1-Teams in Neuseeland.Getreu dem Ethos von Vuse hat die Marke Luis' Kunstwerk auf die nächste Stufe gehoben und einen überlebensgroßen feierlichen Kiwi geschaffen. In Zusammenarbeit mit Jahee Campbell-Brennan, Director bei Wavey Dynamics, wurde Luis' kleinerer Kiwi in 3D-Größe gescannt, um eine 2,4 Meter hohe CNC-gefräste Skulptur zu schaffen, die aus einer ähnlichen Art von hochdichtem Schaumstoff besteht wie die Kernmaterialien in Kohlefaserflügeln, Böden, Querlenkern und anderen Strukturen, die in F1-Autos verwendet werden, wo dieser Schaumstoff für eine größere Steifigkeit und Festigkeit sorgt. Die maßgeschneiderte Kiwi-Skulptur markiert die neueste Aktivität im Rahmen des Vuse-Programms "Driven by Change" zusammen mit dem McLaren-F1-Team, das die kreative Klasse unterstützt, indem es unterrepräsentierten künstlerischen Talenten die Möglichkeit bietet, ihre Leidenschaft und Arbeit auf einer der größten und hochkarätigsten Bühnen der Welt zu präsentieren - dem Elite-Motorsport.Luis hat eine große Leidenschaft für Alebrijes, eine traditionelle Form der mexikanischen Volkskunst, die mit komplizierten Schnitzereien Tiere, Menschen, Objekte und imaginäre Kreaturen darstellt und sie mit intensiven Farben und lebendigen aufgemalten Mustern kombiniert. Aufgrund seiner kreativen Aktivitäten ist Luis im Laufe der Jahre zu einem Meister seines Handwerks und einem Hüter der mexikanischen Volkskunst geworden, was durch seine beeindruckende Sammlung aufwändig gestalteter Alebrijes gezeigt wird. Mit seinen Skulpturen hofft er, diese traditionelle und geschichtsträchtige Form der mexikanischen Kunst darzustellen und ins Rampenlicht zu rücken sowie andere Menschen zu inspirieren, ihre eigenen kulturellen Traditionen anzunehmen und zu teilen.Luis Pablo kommentiert: "Durch Driven by Change hat mir Vuse die unglaubliche Gelegenheit geboten, meine Kultur zu repräsentieren und Alebrije vielen Menschen vorzustellen, die dieser Kunstart sonst nie begegnen würden. Ich hoffe, dass wir durch Kreativität und Design die Welten von Mexiko, Neuseeland, Vuse und dem McLaren-F1-Team zusammengebracht haben, um die Kraft des Erbes zu symbolisieren. Es ist erstaunlich, meine Kunstwerke und Kultur auf einer globalen Bühne präsentieren zu können, und ich möchte, dass meine Kunstwerke als Beispiel für die nächste Generation angesehen werden und sie dazu inspirieren, an sich selbst zu glauben."Als Hommage an den Gründer des McLaren-F1-Teams, den Rennfahrer Bruce McLaren, wurde Neuseelands Nationalvogel, der Kiwi, in das Mantra des Teams eingebettet, das Geist, Ausdauer und das Streben nach Verbesserung umfasst. Luis hat den flugunfähigen Vogel auf eine neue Weise dargestellt und ihn mit der ikonischen Papaya und der blauen Farbgebung des McLaren-F1-Teams dekoriert, um die Leidenschaft zu symbolisieren, die entsteht, wenn man stolz auf seine Herkunft ist, auf den Fleiß, der mit dem Glauben an seine Fähigkeiten einhergeht, und auf den anhaltenden Drang, seine Träume zu verfolgen.Matt Dennington, Executive Director, Partnerships & Accelerator, McLaren Racing, kommentiert: "Es ist eine Freude, Luis Pablo im McLaren Technology Centre willkommen zu heißen, um seine erstaunliche Arbeit zu feiern. Wir sind stolz darauf, mit der Vuse-Kampagne "Driven by Change" unterrepräsentierte Künstler zu feiern und ihnen dabei zu helfen, die Anerkennung zu bekommen, die sie verdienen."Vuse engagiert sich für die Unterstützung der Kreativwirtschaft. Die Initiative "Driven by Change" ist Teil des Vermächtnisses und des Bestrebens von Vuse, die kreativen Aktivitäten unterrepräsentierter Künstler auf der ganzen Welt zu beschleunigen. In Zusammenarbeit mit ihrem Partner, dem McLaren F1 Team, identifiziert das Driven-by-Change-Programm von Vuse neue Möglichkeiten, ihre Arbeit zum Leben zu erwecken und kreative Künstler mit unterschiedlichem Hintergrund den Massen vorzustellen. Luis' großformatiger Alebrije-Kiwi wird von heute an bis nach dem FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 am Sonntag, dem 31. Oktober, bei McLaren Racing präsentiert.John Beasley, Group Head of Brand Building, BAT, kommentiert: "Von Abu Dhabi bis Kolumbien und jetzt Mexiko - Driven by Change etabliert eine wahrhaft globale Tradition und feiert unterrepräsentierte Künstler aus allen Lebensbereichen. Die klare Leidenschaft von Luis für seine farbenfrohe, kühne und einzigartige Form traditioneller mexikanischer Volkskunst ist inspirierend, und dass ein Alebrije im Hauptquartier des McLaren-F1-Teams zum Leben erweckt wird, zeigt, worum es bei Driven by Change geht."Um mehr über Luis' Geschichte und die Initiative "Driven by Change" zu erfahren, besuchen Sie die sozialen Kanäle von Vuse (https://www.instagram.com/vuse.worldwide/?hl=en) und Luis (https://www.instagram.com/luispabloart/).* Basierend auf dem geschätzten Vype/Vuse-Wertanteil gemäß den empfohlenen Verkaufspreisen im gemessenen Einzelhandel für E-Zigaretten (d. h. Gesamtwert der E-Zigaretten-Kategorie im Einzelhandel) in wichtigen E-Zigaretten-Märkten: USA, Kanada, Frankreich, Vereinigtes Königreich und Deutschland im Mai 2022Redaktionelle Hinweise:Informationen zu BAT BAT ist ein führendes Konsumgüterunternehmen in mehreren Kategorien mit dem Ziel, unter dem Motto "A Better Tomorrow" eine bessere Zukunft aufzubauen, indem es die gesundheitlichen Auswirkungen seines Geschäfts reduziert und eine größere Auswahl an genussbringenden und weniger riskanten Produkten für erwachsene Verbraucher anbietet.Das Unternehmen ist sich weiterhin darüber im Klaren, dass brennbare Zigaretten ernsthafte Gesundheitsrisiken darstellen, und der einzige Weg, diese Risiken zu vermeiden, besteht darin, entweder nicht mit dem Rauchen zu beginnen oder damit aufzuhören. BAT ermutigt diejenigen, die sonst weiterhin rauchen würden, vollständig auf wissenschaftlich fundierte, risikoärmere Alternativen*\u2020 umzusteigen. Um dies zu erreichen, wandelt sich BAT gerade in ein wirklich verbraucherorientiertes Konsumgütergeschäft mit mehreren Kategorien um.Das Ziel von BAT ist es, bis 2030 für seine nicht brennbaren Produkte 50 Millionen Verbraucher zu gewinnen und bis 2025 einen Umsatz von 5 Milliarden Pfund in den neuen Kategorien zu generieren. BAT hat sich ehrgeizige ESG-Ziele gesetzt, darunter die Erreichung der Klimaneutralität für die Scopes 1 und 2 bis 2030 sowie die Eliminierung unnötiger Einwegkunststoffe und die Wiederverwendbarkeit, Recycelbarkeit oder Kompostierbarkeit aller Kunststoffverpackungen bis 2025.BAT beschäftigt über 52.000 Mitarbeiter und ist in über 175 Ländern tätig. Die BAT-Gruppe erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz von 12,87 Milliarden Pfund und einen Betriebsgewinn von 3,68 Milliarden Pfund.Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen Zigarettenmarken und einer wachsenden Palette von risikoärmeren*\u2020 neuen Tabak- und Nikotinprodukten sowie traditionellen nicht brennbaren Tabakprodukten. Dazu gehören Dampf-, Tabakerhitzungsprodukte, moderne orale Produkte einschließlich tabakfreier Nikotinbeutel sowie traditionelle orale Produkte wie Snus und feuchter Schnupftabak. Im ersten Halbjahr 2022 hatten wir 20,4 Millionen Verbraucher unserer nicht brennbaren Produkte, ein Anstieg von 2,1 Millionen gegenüber dem gesamten Jahr 2021.* Basierend auf der Beweiskraft und unter der Annahme einer vollständigen Umstellung vom Zigarettenrauchen. Diese Produkte sind nicht risikofrei und machen süchtig.\u2020 Unsere Produkte, wie sie in den USA verkauft werden, einschließlich Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak und Camel Snus, unterliegen den Vorschriften der Food and Drug Administration (FDA) und es werden keine Behauptungen in Bezug auf die Risikoarmut dieser Produkte ohne FDA-Genehmigung aufgestellt.Informationen zu McLaren Racing McLaren Racing wurde 1963 vom neuseeländischen Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. Das Team nahm 1966 an seinem ersten Formel-1-Rennen teil. Seitdem hat McLaren 20 Formel-1-Weltmeisterschaften, mehr als 180 Formel-1-Grand Prixs, dreimal Indianapolis 500 und gleich beim ersten Versuch das Rennen Le Mans 24 Hours gewonnen.Das Team tritt in der Formel-1-Weltmeisterschaft der FIA mit Lando Norris und Daniel Ricciardo, in der NTT-INDYCAR-Serie mit den Arrow-McLaren-SP-Fahrern Pato O'Ward und Felix Rosenqvist sowie bei der Extreme-E-Meisterschaft mit Emma Gilmour und Tanner Foust an. McLaren wird 2022/23 in der neunten Saison der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft an den Start gehen.McLaren war das erste F1-Team, das 2010 mit dem Carbon Trust Standard ausgezeichnet wurde, und hat ihn seitdem alle zwei Jahre verteidigt, zuletzt im Februar 2021. Das Team war auch das erste in der Formel 1, das 2013 im Rahmen der FIA-Umweltzertifizierung den FIA Sustainability Accreditation Award auf Drei-Sterne-Niveau erhielt, bevor es 2021 das UN Sports for Climate Action Commitment unterzeichnete.rebecca.brown@bcw-global.comMedienkontakt:Rebecca Brownrebecca.brown@bcw-global.com+44 (0)7464 999 459Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1928038/Kiwi_sculpture.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/riesige-mexikanische-kiwi-skulptur-auWerhalb-von-mclaren-racing-gesichtet-301659857.htmlOriginal-Content von: Vuse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144825/5354551