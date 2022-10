DJ Bundesregierung: Keine Pressekonferenz nach Treffen von Scholz und Macron

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron wird es am Mittwoch entgegen früherer Ankündigungen keine Pressekonferenz geben. "Das Mittagessen ist ja im Rahmen eines Arbeitsmittagessens geplant, analog zu dem Abendessen, das Macron kürzlich hier in Berlin hatte, und insofern wird es dabei keine Pressekonferenz geben", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Über die Einzelheiten der Planung, da gibt es ja gewöhnlich viel Hin und Her, bis so etwas dann steht, muss ich hier nicht unbedingt Auskunft geben", betonte sie auf die Frage, ob von deutscher Seite eine Pressekonferenz gewünscht gewesen sei.

Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner hatte am vergangenen Freitag hingegen noch eine gemeinsame Pressekonferenz von Scholz und Macron für Mittwoch um 15.00 Uhr angekündigt. Zuvor hatten Deutschland und Frankreich die eigentlich für diese Woche geplanten Beratungen des deutsch-französischen Ministerrats in Paris auf kommenden Januar verschoben. Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte erklärt, Grund seien einerseits "schlichte logistische Schwierigkeiten", andererseits stecke man in einigen bilateralen Fragen "im Augenblick in enger Abstimmung" mit der französischen Seite.

