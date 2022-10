Wenn die Inflation in der Geschichte 8% erreicht, was passiert dann? Die Ökonomen der Deutschen Bank werfen einen nüchternen Blick darauf, wie sich die Inflation nach früheren Höchstständen entwickelt hat. Hätten wir von der Hartnäckigkeit der Inflation so überrascht sein sollen? "Die Daten zeigen, dass es nach einem Inflationsanstieg auf über 8% im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...