Die Volvo Gruppe will in Belgien selbst Batterie-Module für ihre elektrischen LKW herstellen. Im Jahr 2025 soll das Lkw-Werk der Volvo-Gruppe in Gent, Belgien, mit der Produktion von Batterie-Modulen für Elektro-Lkw beginnen. Bislang liefern Partner sowohl Zellen als auch Module an den Konzern. Die Entscheidung, in Gent selbst Fertigungskapazitäten für Batteriemodule aufzubauen, sei ein weiterer wichtiger Schritt für die Volvo-Gruppe bei der Gestaltung ihrer künftigen Wertschöpfungskette für Batteriesysteme, ...

