Der überwiegende Teil der Photovoltaik-Heimspeicher ist nach Angaben des Leipziger Herstellers nach der Fernabschaltung wieder in Betrieb. Doch wenn Batteriemodule getauscht werden müssen, kommt es wegen anhaltender Lieferengpässe zu Verzögerungen. Dennoch hofft Senec, den Prozess in den nächsten Wochen abschließen zu können.Nach den Bränden im März versetzte Senec fast alle seine Photovoltaik-Heimspeicher in einen Stand-by-Modus. Seither arbeitet das Leipziger Unternehmen immer noch "mit Hochdruck" daran, alle Batteriesysteme für die Kunden wieder nutzbar zu machen. Im Frühsommer begann Senec ...

Den vollständigen Artikel lesen ...