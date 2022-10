Nur einen Tag vor der nächsten EZB-Sitzung zeigt sich der Euro (EUR) zum US-Dollar (USD) gefragt und konnte in den Bereich der Parität zurückkehren. Sollte das Vertrauen in die Eurozone wieder in einem stärkeren Maße zurückkehren, könnte dies auch der Gemeinschaftswährung guttun und eine Fortsetzung der Erholungsbewegung forcieren. Am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank (EZB) die nächste Zinssitzung abhalten, mit Spannung wird die nahezu sicher geglaubte Zinsanhebung erwartet. Bisher hielten ...

