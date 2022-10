DJ Thyssenkrupp erhält Großauftrag von Nutrien für sauberes Ammoniak

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Thyssenkrupp-Tochter Uhde erhält voraussichtlich vom Düngemittelhersteller Nutrien den Auftrag für eine saubere Ammoniakanlage. Vorbehaltlich der endgültigen Investitionsentscheidung von Nutrien, die für 2023 erwartet wird, soll die geplante Anlage mit einer Kapazität von 3.500 Tonnen pro Tag am Standort von Nutrien in Geismar, Louisiana, USA, gebaut werden, wie Thyssen mitteilte. Mehr als 90 Prozent der CO2-Emissionen werden dann in der Anlage abgeschieden und gespeichert.

Die geplante saubere Ammoniakanlage wird auf der autothermen Reformierungstechnologie (ATR)basieren, die eine nahezu CO2-freie Synthesegasproduktion aus Erdgas mit Hilfe von reinem Sauerstoff ermöglicht. In einem zweiten Schritt wird Ammoniak erzeugt und das CO2 aus dem Reformierungsteil abgeschieden und gespeichert. Der zu erwartende Auftragswert wurde nicht genannt.

