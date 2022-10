Euro: Absturz oder Erholung? - Die EZB im Fokus der Trader

In dieser Woche steht die EZB-Sitzung an. Die europäische Gemeinschaftswährung steckt charttechnisch im Stundenchart in einer bullischen Flagge und könnte vor der EZB-Sitzung am Donnerstag noch weitere Aufwärtsimpulse entfalten. Ein Ausbruch über 0.9869 USD würde kurzfristig das Kursziel bei 0.9949 USD aktivieren. Für eine Rally über 1 USD wird die Luft allerdings zu dünn. Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.