Northbrook, Ill. (ots/PRNewswire) -UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft, gab heute die Übernahme von Kugler Maag Cie bekannt, einem in Deutschland ansässigen Anbieter von Prozessexzellenz-, Bewertungs- und Schulungslösungen zur Unterstützung der Automobilindustrie."Die Automobilindustrie entwickelt sich weiterhin rasant, die Verbrauchererwartungen verändern sich und es kommen neue Technologien auf, die Veränderungen anstoßen. Normenkonforme und sicherheitsorientierte Produktentwicklungsprozesse und eine hervorragende Ausführung sind entscheidend für den Erfolg unserer Automobilkunden in dieser anspruchsvollen Umgebung", so Jennifer Scanlon, Präsidentin und CEO von UL Solutions Inc. "Mit unserer Übernahme von Kugler Maag Cie haben wir unsere Automobilkompetenz und unser Wertversprechen erweitert, um unsere Kunden weltweit besser zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, sich erfolgreich weiterzuentwickeln und anzupassen."Da Sicherheit und Qualität in hohem Maße miteinander in Zusammenhang stehen, suchen Automobilhersteller (OEMs) und Zulieferer von Automobilkomponenten und -systemen zunehmend nach einem einzigen Anbieter mit ganzheitlichen Lösungen, die mehrere Standards, Vorschriften und weitere technische Anforderungen unterstützen."Die aktuellen Automobildienstleistungen von UL Solutions helfen Kunden dabei, die Komplexität zu beherrschen und ein Rahmenwerk für Automobilstandards und bewährte Verfahren zu entwickeln", sagte Weifang Zhou, Executive Vice President und President of Testing, Inspection and Certification, UL Solutions. "Mit Kugler Maag Cie in unseren Reihen, erweitern wir unser aktuelles Portfolio und ermöglichen es unseren Kunden, die Bereitstellung von Automobilprozessen und sicherheitskritischen Systemdiensten zu beschleunigen."Die 2004 von den Veteranen der Automobilindustrie Bonifaz Maag und Hans-Jürgen Kugler gegründete Beratung Kugler Maag Cie ist in Stuttgart ansässig und konzentriert sich auf Prozessexzellenz, Bewertungs- und Schulungslösungen in den Bereichen Automotive SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination, die Verbesserung von Softwareprozessen und Bestimmung der Prozessfähigkeit), funktionale Sicherheit und Cybersecurity."Wir haben Kugler Maag Cie auf dem Prinzip gegründet, dass Entwicklungsprozesse und sicherheitskritische Bewertungen für die Sicherheit und Zuverlässigkeit von vernetzten Fahrzeugsystemen von entscheidender Bedeutung sind", sagte Bonifaz Maag, CEO von Kugler Maag Cie. "Zu diesem Zweck helfen wir unseren Kunden, einige der wichtigsten Herausforderungen der Automobilindustrie anzugehen, wie etwa Prozessreife, funktionale Sicherheit, Anpassungsfähigkeit und Cybersecurity. Wir teilen die missionsorientierte Sicherheitskultur von UL Solutions und freuen uns, unser Fachwissen in das Portfolio von UL Solution einzubringen, um Mobilität sicherer zu machen."Die Transaktion wurde am 25. Oktober 2022 abgeschlossen.Informationen zu UL SolutionsUL Solutions ist ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft und wandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für Kunden in mehr als 100 Ländern um. UL Solutions bietet Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL Certification Marks (UL-Prüfzeichen) dienen als anerkanntes Symbol für das Vertrauen in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für die Förderung unserer Sicherheitsmission wider. Wir helfen unseren Kunden, Innovationen zu entwickeln, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und nachhaltig und verantwortungsbewusst in die Zukunft zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.UL Solutions bietet ein breites Leistungsportfolio für Unternehmen. UL Solutions unterhält separate Rechtsträger für Konformitätsbewertungs- und Beratungsdienstleistungen und verfügt über Verfahren, um potenzielle Interessenkonflikte zu identifizieren und zu begrenzen und Unparteilichkeit aufrechtzuerhalten.