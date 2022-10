München (ots) -Für noch mehr gute Inhalte und noch mehr Innovation in der lokalen Rundfunkbranche: Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat aktuell die Programm- und Innovationsförderung ausgeschrieben. Alle Förderanträge müssen bis Donnerstag, 10. November 2022, bei der Landeszentrale eingehen.Als Schwerpunktthema der Programmförderung (https://www.blm.de/aktivitaeten/foerderung/programmfoerderung.cfm) 2023 haben Hörfunk- und Fernsehausschuss des Medienrats "Lebenslanges Lernen - Bildung und Ausbildung in Bayern" festgelegt. Zusätzlich zur bewährten Programmförderung gibt es seit vergangenem Jahr auch eine Förderung innovativer Audio- und Bewegtbild-Projekte (https://www.blm.de/aktivitaeten/foerderung/innovationsfoerderung.cfm). Ihr Ziel ist es, Zukunftsfähigkeit und Innovationsgeist der Branche in der digitalen Medienwelt zu unterstützen.Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: "Die BLM tut alles dafür, gute lokale Inhalte und Qualitätsjournalismus im privaten Rundfunk zu fördern. Wichtig ist mir, dass dabei in der digitalen Welt auch neue und innovative Wege beschritten werden."Dr. Roland Gertz, Vorsitzender des Hörfunkausschusses des Medienrats: "Wir freuen uns auch 2023 wieder auf interessante Programmideen. Das aktuelle Schwerpunktthema der Programmförderung schafft viele Ansatzpunkte für neue Sendereihen. Zudem sollen kulturelle, soziale, kirchliche oder medienpädagogische Inhalte einen Platz in den Programmen finden."Christine Völzow, Vorsitzende des Fernsehausschusses des Medienrats:"Es ist gut und wichtig, dass mit Ausschreibung der Innovations-förderung lokale Fernsehanbieter wieder die Chance bekommen, Fördermittel zu beantragen. Essenziell ist: Die Programme müssen inhaltlich in digitale Kanäle oder soziale Medien weiterentwickelt werden."Weitere Förderangebote der Landeszentrale gibt es bei der BLM-Tochter Medien.Bayern GmbH, etwa beim Medien Netzwerk Bayern (https://mediennetzwerk-bayern.de/foerderung/) oder dem Media Lab Bayern (https://www.media-lab.de/de/).Informationen zu allen Ergebnissen aus der Medienrats-Sitzung vom 26.10.2022 finden Sie hier (https://www.blm.de/infothek/medienratssitzungen/ergebnisse_mr_9_amtsperiode/3_sitzung_des_medienrats.cfm).Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherin BLMTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5354699