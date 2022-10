Ford plant in Europa offenbar eine Beschleunigung des Umstiegs auf Elektroautos. Die Produktion des Verbrenner-Kleinwagens Fiesta in Köln wird laut Medienberichten Ende Juni 2023 enden, ein Jahr früher als geplant. Dafür werden wohl auch die Pläne für die Elektro-Produktion vorgezogen. Eine Pressemitteilung zum vorgezogenen Aus der Fiesta-Produktion in Köln gibt es noch nicht. Das "Handelsblatt" schreibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...