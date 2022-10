Die Aufwärtsbewegung für diese Woche hat der DAX mit dem Erreichen des Preisbereiches bei 13.100 Punkten bereits absolviert. Als am Vormittag der Index zu einer Fortsetzung der Rallye ansetzen wollte, und neue Käufer gierig Aktien erwarben, folgte der Rückschlag. Mit dem Rücklauf an eine wichtige Trendlinie befindet sich der Aktienmarkt weiterhin in einem Abwärtstrend. Nur ...

