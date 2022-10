Bangkok (ots/PRNewswire) -Auf dem Global Mobile Broadband Forum 2022 (MBBF 2022) hielt James Chen, Präsident der globalen Vertriebsabteilung von Huawei Carrier BG, einen Grundsatzvortrag mit dem Titel "Schritte in Richtung 5G-Erfolg machen". In seiner Rede sagte Chen: "Wir haben bei 5G schnelle Fortschritte gesehen. Um den Wert von 5G vollständig zu erschließen, müssen wir die Bereitstellung beschleunigen, 5G-Geschäftsfälle erkunden und das Beste aus jedem Band, jedem Hertz und jedem Watt machen. Gemeinsam können wir 5G von einer führenden Marke und führenden Technologie zu einer führenden Erfahrung und einem führenden Geschäft machen. Und wir können 5G zu einem kommerziellen Erfolg machen."Chen beschrieb, wie 5G die Branchenentwicklung in vielerlei Hinsicht vorantreibt. Im Vergleich zu 4G sind 5G-Netzwerke zehnmal schneller und liefern Geschwindigkeiten von mehr als 1 GBit/s. 5G-Nutzer verbrauchen außerdem zwei Mal mehr Daten als 4G-Nutzer - mehr als 20 GB pro Monat - und diese Menge wird voraussichtlich weiter wachsen. Dies schafft riesige Möglichkeiten für Betreiber in drei Bereichen: Benutzererlebnis, IoT und industrielle Digitalisierung.- Das Benutzererlebnis kann mehr Umsatz generieren als je zuvor, da sich die Betreiber von datenverkehrbasierten Geschäftsmodellen abwenden. Dies kann erreicht werden, indem 5G-Pakete basierend auf anderen Faktoren wie Geschwindigkeit, Latenz und Uplink-Erlebnis angeboten werden.- Das IoT ist auch ein boomender Markt mit einem schnellen Wachstum sowohl bei Verbraucherdiensten als auch bei industriellen IoT-Diensten, die voraussichtlich 100 Milliarden IoT-Verbindungen schaffen werden.- Schließlich bietet 5G in der industriellen Digitalisierung qualitativ hochwertige Verbindungen und Dienste wie private Leitungen und Netzwerke, die den Betreibern dabei helfen, auf den B2B-Markt zu expandieren. Mit 5G können Betreiber ihre Portfolios über Konnektivität hinaus diversifizieren und neue Einnahmequellen identifizieren.Trotz dieser Möglichkeiten ist die Einführung von 5G in verschiedenen Ländern nach wie vor inkonsistent. Zurzeit ist die 5G-Abdeckung nur für 29 % der Weltbevölkerung verfügbar - viel weniger als die 92 % von 4G. Um den Wert von 5G vollständig zu erschließen und zu einem kommerziellen Erfolg zu machen, so Chen, sei es notwendig, die Bereitstellung von 5G-Netzwerken zu beschleunigen und das Beste aus "jedem Band, jedem Hertz und jedem Watt zu machen."Erstens muss das Spektrum besser genutzt werden. Alle Spektrumbänder können für 5G verwendet werden, aber unterschiedliche Bänder, wie TDD-Bänder, FDD-Bänder und mmWave-Bänder, liefern eine optimale Leistung in verschiedenen Szenarien. Zweitens muss in jeden Band in großem Umfang MIMO (Multiple Input, Multiple Output) eingesetzt werden, um das Beste aus jedem Hertz herauszuholen. Drittens muss, aufbauend auf der zehnfachen Energieeffizienz von 5G gegenüber 4G, kontinuierlich auf drei verschiedenen Ebenen innoviert werden - Ausrüstung, Sites und Netzwerke - damit jedes Watt mehr Bit tragen kann und um 5G-Netzwerke mit optimaler Leistung und Energieeffizienz auszustatten. KI muss auch in 5G-Netzwerken eingesetzt werden, um die begrenzten Netzwerkressourcen bestmöglich zu nutzen.Am Ende seiner Rede sagte Chen: "5G verändert die Mobil-Landschaft, aber das ist erst der Anfang. Huawei wird weiterhin technologische Innovation vorantreiben, um den Wert jedes Bandes, jedes Hertz und jedes Watt zu maximieren, um globalen Kunden dabei zu helfen, 5G-Netzwerke mit der besten Erfahrung, optimaler Energieeffizienz und höchster Effizienz aufzubauen und kontinuierlich Mehrwert für Kunden zu schaffen. Gemeinsam können wir 5G zu einem kommerziellen Erfolg machen."Das Global Mobile Broadband Forum 2022 wird von Huawei gemeinsam mit seinen Branchenpartnern GSMA und GTI ausgerichtet. Dieses jährlich stattfindende Forum bringt Mobilfunkanbieter, Spartenführer und Ökosystempartner aus aller Welt zusammen, um zu diskutieren, wie man 5G zu einem kommerziellen Erfolg machen kann, sowie anderen heißen Themen wie grüne Entwicklung, Intelligenz und 5G-Weiterentwicklung zu erörtern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.huawei.com/en/events/mbbf2022Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1929111/James_Chen_speaks_MBBF_2022.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-netzwerkressourcen-mussen-fur-den-kommerziellen-erfolg-von-5g-maximiert-werden-301660027.htmlPressekontakt:Pei Fu,fupei5@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5354734