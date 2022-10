EQS-News: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

Metalcorp Group: Abstimmung ohne Versammlung nicht beschlussfähig; Einladung zur 2. Gläubigerversammlung am 18.11.2022 in Frankfurt; Präsentation für Anleihegläubiger morgen um 16:30 Uhr



26.10.2022 / 17:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Metalcorp Group: Abstimmung ohne Versammlung nicht beschlussfähig; Einladung zur 2. Gläubigerversammlung am 18.11.2022 in Frankfurt; Präsentation für Anleihegläubiger morgen um 16:30 Uhr



Luxemburg, 26. Oktober 2022 - Die Metalcorp Group S.A. gibt bekannt, dass die Abstimmung ohne Versammlung betreffend die Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) trotz einer außerordentlichen hohen Teilnahmequote für eine erste Abstimmung von 28,6 % das erforderliche Quorum von 50 % des ausstehenden Anleihevolumens wie erwartet nicht erreicht hat und daher nicht beschlussfähig war. Das Unternehmen wird deshalb die Anleihegläubiger zur Teilnahme an einer 2. Gläubigerversammlung einladen, die in Form einer Präsenzveranstaltung am 18. November 2022 um 12 Uhr in Frankfurt am Main stattfinden wird. Die Einladung wird ab morgen Nachmittag auf der Unternehmenswebseite www.metalcorpgroup.com unter "Investor Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2017/2022" zum Download zur Verfügung stehen. Die Veröffentlichung der Einladung im Bundesanzeiger wird ebenfalls am 27. Oktober 2022 erfolgen.



Die Metalcorp Group strebt eine Verlängerung der Laufzeit der ursprünglich bis zu 140 Mio. Euro umfassenden Anleihe 2017/2022 mit einem verbleibenden Nennbetrag von 69,885 Mio. Euro um ein Jahr bis zum 2. Oktober 2023 an. Zusätzlich soll der Kupon von 7 % p.a. auf 8,5 % p.a. erhöht sowie ein gemeinsamer Vertreter aller Anleihegläubiger ernannt werden. Die SdK hatte am 21. Oktober 2022 Gegenanträge zu allen Punkten der Tagesordnung unterbreitet, die unverzüglich auf der Unternehmenswebseite www.metalcorpgroup.com unter "Investor Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2017/2022" öffentlich bekannt gemacht wurden. Die Metalcorp Group hat die Vorschläge als ersten Schritt zu einer Einigung mit den Anleihegläubigern grundsätzlich begrüßt und freut sich auf weiterhin konstruktive Gespräche mit den Anlegern.



Carlos Leite, CEO der Metalcorp Group S.A.: "Wir bedanken uns bei allen Anleihegläubigern, die an der Abstimmung ohne Versammlung teilgenommen haben. Für die 2. Gläubigerversammlung benötigen wir ein Quorum von 25 %, um die geplanten Maßnahmen im Interesse der Anleger umsetzen zu können. Deshalb bitten wir auch für diese Versammlung um rege Teilnahme aller Anleihegläubiger."



Für den Aufwand, der den Anleihegläubigern durch die Teilnahme an der 2. Gläubigerversammlung entsteht, erstattet die Metalcorp Group sämtlichen teilnehmenden Anleihegläubigern einen Betrag in Höhe von 0,5 % des ausstehenden Nennwerts, den der jeweilige Anleihegläubiger zur 2. Gläubigerversammlung anmeldet, mindestens jedoch 50,00 Euro pro Depot. Die Zahlung der über den Mindestbetrag hinausgehenden Teilnahmevergütung steht unter dem Vorbehalt des wirksamen Zustandekommens der Prolongation der Schuldverschreibungen. Das Formular zur Anforderung der Teilnahmevergütung erhalten die Anleihegläubiger ebenfalls ab morgen Nachmittag auf der Unternehmenswebseite www.metalcorpgroup.com unter "Investor Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2017/2022".



Im Sinne eines offenen und transparenten Dialogs lädt die Metalcorp Group sämtliche Anleihegläubiger zu einer Telefonkonferenz mit begleitender Online-Präsentation ein, die am Donnerstag, 27. Oktober 2022 um 16:30 Uhr stattfinden wird. Das Unternehmen wird dabei auch über die weiterhin erfreuliche operative Entwicklung im 9-Monatszeitraum 2022 berichten. So stieg der Umsatz um 66 % auf 717 Mio. Euro, während das EBITDA um 26 % auf 50 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zunahm. Für das Gesamtjahr 2022 erwartet die Metalcorp Group ein deutliches Umsatz- und Ertragswachstum gegenüber dem Vorjahr.



Um Zugang zur Präsentation zu erhalten, registrieren Sie sich bitte über den folgenden Link https://broadcaster-audience.mediaplatform.com/#/event/6358fc2e10103e7e3fafb5ef oder wählen Sie sich zur Telefonkonferenz mit den folgenden Daten ein:



UK & International: +44 (0) 33 0551 0200

UK gebührenfrei: 0808 109 0700



Deutschland: +49 (0) 30 3001 90612

Deutschland gebührenfrei: 0800 673 7932



Schweiz: +41 (0) 22 592 7915

Schweiz gebührenfrei: 0800 800 038



Südafrika: +27 (0) 11 589 8302

Südafrika gebührenfrei: 0800 980 512



Frankreich: +33 (0) 1 7037 7166

Frankreich gebührenfrei: 0805 630061



Es ist keine PIN und kein Passwort erforderlich. Als Anrufer müssen Sie lediglich angeben, dass Sie sich für die Metalcorp-Telefonkonferenz einwählen möchten.



Für weitere Informationen:

Anouar Belli

Metalcorp Group S.A.

abelli@metalcorpgroup.com



Patrick Handley, Tom Pigott

Brunswick

+44 (0) 20 7404 5959



Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0) 89 8896906 25

metalcorp@better-orange.de

26.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com