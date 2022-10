Halle/MZ (ots) -



Scholz ging wiederum allein voran mit seinem Nein zu einem europäischen Gaspreisdeckel und seinem Ja zu einem nationalen 200-Milliarden-Euro-Entlastungspaket, worauf Macron mit einer Warnung vor einer deutschen Isolation in Europa reagierte. Ein Tiefpunkt in den Beziehungen. Schließlich wurde ein in den Herbstferien geplanter deutsch-französischer Ministerrat abgesagt - offiziell aus Termingründen, aber auch inhaltlich war das Treffen wenig sinnvoll, weil es zu große Differenzen in der Verteidigungs- und Energiepolitik gibt.



Nun hat Scholz allein Macron in Paris aufgesucht. In Paris machte der deutsch-französische Motor nach dem Treffen aber erst einmal keinen Mucks. Ein gemeinsamer Auftritt vor der Presse wurde abgesagt. Noch so eine verpasste Gelegenheit.



