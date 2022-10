SAP-Experten von Pyramid Analytics zeigen der SAP-Community den Weg zu maximaler Wertschöpfung aus SAP BW, S4/HANA und RISE mit Decision Intelligence

Der Chief Technology Officer, der Vice President of Strategic Alliances und ein Global Technical Alliance Manager von Pyramid Analytics (Pyramid), (Pyramid), einem bahnbrechenden Anbieter von Decision-Intelligence-Plattformen, werden Vorträge auf der SAPinsider EMEA 2022 halten, die vom 15. bis 17. November in Wien, Österreich, stattfindet. Diese SAP-Experten werden anhand von Fallstudien und Anwendungsfällen demonstrieren und veranschaulichen, wie Decision Intelligence die Distanz zwischen Daten und Entscheidungen in einem SAP-Ökosystem verkürzt. Auf der SAPinsider EMEA 2022 versammelt sich eine globale Gemeinschaft von mehr als 1.000 SAP-Anwendern, Experten und Partnern.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform ermöglicht es Unternehmen, ihre SAP-Investitionen zu maximieren, indem sie die branchenweit schnellsten direkten Abfragen und Analysen auf BW, BEx, HANA, CDS und IQ bereitstellt und gleichzeitig die SAP-Geschäftslogik und -Sicherheit beibehält das alles in einer einheitlichen, Quellcode-freien und kontrollierten Self-Service-Analyseumgebung. Pyramid ist offizielles Mitglied des offenen SAP PartnerEdge Ökosystems.

Kernpunkte:

Die Präsentationen der SAP-Experten von Pyramid im Rahmen der SAPinsider EMEA 2022 umfassen: Decision Intelligence: What's Next in Data and Analytics for SAP BW and HANA RISE, Work Zone Real-Time Analytics: Driving Decision-Making from the Boardroom to the Frontline Take your SAP Investment to the Next Level with Pyramid Analytics

Die Pyramid Decision Intelligence Platform ist SAP-zertifiziert für SAP BW/4HANA, SAP HANA und SAP NetWeaver.

Die Pyramid Platform hilft Unternehmen, den vollen Wert ihrer Daten zu nutzen, indem sie allen Entscheidungsträgern KI-gestützte Analysen zur Verfügung stellt.

Besuchen Sie uns auf der SAPinsider EMEA 2022, Stand 445 für Demos und Präsentationen. Melden Sie sich mit folgendem Rabattcode an: PYRAMIDVIP.

Pyramid unterhält eine enge Partnerschaft mit SAP, dem weltweit größten Anbieter von Enterprise Application Software. Mit der Pyramid Decision Intelligence Platform können Kunden anspruchsvolle SAP-Datensätze und Nicht-SAP-Quellen aus einer breiten Palette von lokalen und Cloud-basierten Datenquellen über eine einzige Decision Intelligence Platform integrieren, ohne die Daten zu verschieben oder zu importieren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Daten aus SAP zu extrahieren, und Investitionen in SAP-gesteuerte Geschäftslogik und Sicherheitsinfrastruktur werden geschützt.

Mit Decision Intelligence maximalen Wert aus SAP BW, S4/HANA und RISE erzielen

Die Präsentationen der Pyramid SAP-Experten auf der SAPinsider EMEA 2022 umfassen:

Tag 1: Dienstag, 15. November, 15:40 Uhr bis 16:30 Uhr

Decision Intelligence: What's Next in Data and Analytics for SAP BW and HANA. Avi Perez, Chief Technology Officer und Mitbegründer, Pyramid Analytics. Abstract: Vielen Unternehmen, die in SAP BW und HANA investiert haben, fällt es schwer, schnell aus ihren Daten Erkenntnisse zu gewinnen, ohne sie aus SAP heraus zu verschieben. In dieser Sitzung wird Avi Perez über die Hindernisse bei der Gewinnung von Erkenntnissen aus SAP sowie über neue technische Entwicklungen im Bereich Daten und Analysen sprechen und Beispiele für Unternehmen zeigen, die ihre Analytik in SAP auf ein neues Level gebracht haben.

Tag 2: Mittwoch, 16. November, 10:00 Uhr bis 10:20 Uhr

RISE, Work Zone Real-Time Analytics: Driving Decision-Making from the Boardroom to the Frontline. Yosef Fried, Vice President, Strategic Alliances, Pyramid Analytics. Abstract: In dieser Sitzung untersucht Yosef Fried, wie Daten und Analysen aus SAP- und Drittanwendungen in personalisierte Arbeitsbereiche für alle Abteilungen und Einzelpersonen eingebettet werden können.

Tag 3: Donnerstag, 17. November, 14:10 Uhr bis 15:00 Uhr

Take your SAP Investment to the Next Level with Pyramid Analytics Patrick Ebert, Global Technical Alliance Manager, Pyramid Analytics. Abstract: Die Standard-Analysefunktionen von SAP reichen nicht aus, um auch nur die grundlegenden Self-Service-Analyseanforderungen für SAP-Quellen wie BW und S4/HANA zu erfüllen. Im Rahmen dieser Demonstration zeigt Patrick Ebert, wie die Pyramid Decision Intelligence Platform direkt mit SAP BW und HANA verbunden werden kann und wie schnell Inhalte erstellt werden können, während die Kernfunktionalität erhalten bleibt, von der man dachte, dass sie nur in BOBJ und SAC existiert.

Decision Intelligence ist die nächste Analytics-Innovation

Die nächste große Innovation in der Analytik ist die künstliche Intelligenz (KI). Die Anwendung von KI in Data Prep, Business Analytics und Data Science unterscheidet Decision Intelligence von herkömmlichen Business-Intelligence-Tools. KI senkt die Qualifikationsbarriere, indem sie die hochtechnische Arbeit automatisiert, die zum Vorbereiten und Analysieren von Daten sowie zum Erstellen und Teilen von Berichten und Dashboards erforderlich ist.

Durch die einzigartige Kombination von Data Prep, Business Analytics und Data Science mit KI-Orientierungshilfen in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid Platform Kosten und Komplexität und beschleunigt gleichzeitig Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics. Die Pyramid Decision Intelligence Platform liefert datengesteuerte Erkenntnisse, damit jeder schnellere und optimierte Entscheidungen treffen kann. Die Pyramid Platform bietet sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht automatisierten Self-Service für alle Nutzer und erfüllt alle Analyseanforderungen, von einfach bis anspruchsvoll.

Zitate

Avi Perez, Chief Technology Officer und Mitbegründer, Pyramid Analytics: "Um auf den dynamischen Märkten von heute erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen auf Trends und Chancen in Echtzeit reagieren, und zwar präzise, schnell und umfassend. Daten fördern bessere Entscheidungen. Aufgrund von Einschränkungen bei älteren Tools, Integrationsproblemen und Herausforderungen bei der Datenverwaltung haben viele SAP-Kunden jedoch Schwierigkeiten, alle erforderlichen Daten für die Bereitstellung moderner Self-Service-Analysefunktionen offenzulegen.

Pyramid verfügt über ein umfassendes Verständnis komplexer SAP-Umgebungen; dies ist das Ergebnis unserer Erfahrung, unserer SAP-Partnerschaft und unseres Engagements in der SAP-Community. Die Pyramid Decision Intelligence Platform ermöglicht es Geschäftsanwendern, zusätzlichen Wert aus ihren bestehenden SAP BW- und SAP HANA-Investitionen zu schöpfen, indem sie erstklassige Funktionalität und Leistung bietet und dabei die der SAP-Plattform innewohnende Sicherheit und Governance beibehält und das alles, ohne dass die Daten, die Geschäftslogik oder die Sicherheit in einem anderen Daten-Stack oder an einem anderen Ort extrahiert und dupliziert werden müssen."

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist die nächste Stufe der Analytik. Die preisgekrönte Pyramid Decision Intelligence Platform liefert Einblicke für schnellere, optimierte Entscheidungen, indem sie direkten Zugriff auf beliebige Daten bietet, einen geregelten Self-Service für jede Person ermöglicht und jeden Analysebedarf in einer Quellcode-freien Umgebung erfüllt. Die Pyramid Platform kombiniert auf einzigartige Weise Data Prep, Business Analytics und Data Science in einer einzigen Umgebung mit KI-Orientierung, sodass Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation beschleunigt werden. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll. Buchen Sie jetzt einen Demotermin.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York City und Tel-Aviv. Unser Team lebt weltweit, weil die geografische Lage kein Hindernis für Talente und Möglichkeiten sein sollte. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie bei Pyramid Analytics.

Contacts:

Medienkontakte:

DACH

Arno Lücht

Resonance

Tel.: +49 1575 244 37 49

E-Mail: pyramidanalytics@resonancecrowd.com

Chas Kielt

Vice President of Global Corporate Communications, Pyramid Analytics

Tel.: +1 617.687.3371

E-Mail: chas.kielt@pyramidanalytics.com