China ist außerdem ein wichtiger Absatzmarkt für deutsche Unternehmen und Rohstofflieferant. Ein bedeutender Wirtschaftspartner also. Aber keiner auf Augenhöhe. Denn Peking würde umgekehrt niemals zulassen, was Cosco in Hamburg plant. Das Regime macht Firmen, die im Reich der Mitte aktiv sind, das Leben schwer. Was also tun? Die zunehmende Abhängigkeit einfach akzeptieren und die Fehler, die in der Russland-Politik gemacht wurden, zähneknirschend wiederholen? Das wäre fatal. Der Fall Cosco muss Anlass sein, auf nationaler wie auf europäischer Ebene eine Strategie im Umgang mit China zu finden. Nur dann wird man dem wachsenden Einfluss Pekings etwas entgegensetzen können.



